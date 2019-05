Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego. Są w nim ostrzejsze kary za pedofilię

Sejm przyjął nowy Kodeks karny. • Fot. Sejm.gov.pl

W

czwartek wieczorem Sejm ostatecznie przegłosował przyjęcie projektu nowego Kodeksu karnego, który zaproponowało PiS. Nowe prawo zakłada m.in. ostrzejsze kary za pedofilię oraz znosi wyroki w zawieszeniu za czyny pedofilskie.Po burzliwej debacie 263 posłów zagłosowało za nowelizacją Kodeksu karnego zaostrzającą kary za czyny pedofilskie. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO i Nowoczesnej. Projekt zgłosili politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumacząc, że to efekt filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu", który ujawnia i pokazuje przykłady pedofilii w polskim Kościele.Ale nie jest to do końca to wiarygodny argument. Zwłaszcza, gdy patrzy się na reakcje na film poszczególnych posłów partii Jarosława Kaczyńskiego oraz fakt, że projekt zawiera zmiany, które nie dotyczą pedofilii. A od dawna chciał je wprowadzić minister Zbigniew Ziobro.Projekt przyjęto w dwa dni, chociaż podczas procedowania zgłoszono do niego kilkadziesiąt poprawek . Przeciw nowemu kodeksowi opowiedziało się trzech posłów koła Teraz!, dwoje posłów PSL-UED wstrzymało się od głosu. Reszta ludowców poparła projekt.Nie głosowali natomiast posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Z rygoru partyjnego wyłamały się tylko dwie posłanki PO – Bożenna Bukiewicz i Danuta Pietraszewska, które poparły nowelizację.Według nowego kodeksu osobie winnej zgwałcenia dziecka będzie groziło nawet 30 lat więzienia, a w niektórych przypadkach nawet bezwzględne dożywocie. Dodatkowo najpoważniejsze zbrodnie pedofilskie nie będą się przedawniać, a winni czynów pedofilskich nie będą mogli liczyć na karę w zawieszeniu.Nowelizacja nie podnosi natomiast tzw. wieku zgody – za pedofilię nadal uznawane będą stosunki seksualne z osobami do 15 roku życia. Co ważne – zlikwidowano karę 25 lat więzienia jako odrębnego rodzaju kary. Zamiast tego sądy będą mogły skazywać na kary od miesiąca do 30 lat więzienia. Teraz ustawa trafi do Senatu.źródło: Sejm.gov.pl