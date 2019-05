Polityk PiS dokonał niemożliwego. Jednym zdaniem obraził nawet własnych wyborców

Prof. Ryszard Legutko zasugerował w rozmowie z RMF FM, że część wyborców PiS nie jest inteligentna. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

ycie europarlamentarzystą nie wszystkich uczy pokory. Tak można odbierać słowa profesora Ryszarda Legutki z PiS, który jest zdania, że będą na niego głosować ludzie inteligentni. To jednak nie wszystko, bo europoseł zdołał krótką wypowiedzią obrazić także własnych wyborców. Prof. Ryszard Legutko został zapytany przez Roberta Mazurka , na czyje głosy liczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odpowiedział, pozornie, tak jak należało, bo chciał pochwalić wyborców własnej partii.– Na mnie będą głosowali ludzie inteligentni, czyli większość elektoratu PiS – wypalił europarlamentarzysta, dając do zrozumienia, że mniejszość wyborców PiS już tak inteligentna nie jest.Ostatnio swoją inną wypowiedzią też oburzył wielu. Ta padła na antenie Polskiego Radia w związku z premierą dokumentu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" – Ponad 80 proc. przypadków owych nadużyć dotyczy chłopców w wieku od 12 do 17 lat. To przepraszam bardzo, co to jest za pedofilia?! To nie jest żadna pedofila, to jest pederastia – wypalił Legutko, który potem próbował tłumaczyć swoje słowa Do podobnej niezręczności przy ocenie elektoratu PiS doszło niedawno przy okazji apelu Krystyny Pawłowicz o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Twitterze.Posłanka wykazała się zdumiewającą szczerością. Oceniła, że wyborcy PiS, "szczególnie ci z małych miast", mogą nie pójść zagłosować w wyborach i skończy się to tak jak w wyborach samorządowych.źródło: RMF FM