Kuriozalne słowa Macierewicza. Były szef MON ma swoją teorię na temat pedofilii w Kościele

Antoni Macierewicz tłumaczy tuszowanie pedofilii w Kościele. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Radio Maryja

A

• YouTube.com / Radio Maryja

ntoni Macierewicz znany jest już ze swoich kontrowersyjnych teorii i tłumaczeń wielu wydarzeń w polskiej polityce. Mieliśmy tego przykład podczas ponownego ustalania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Ale jego opinia na temat pedofilii w polskim Kościele zasługuje na specjalne wyróżnienie.– Ten brutalny atak wychodzi ze strony ludzi, którzy często przecież właśnie wspierali pedofilię. Ze strony ludzi, którzy często bronili pedofilii. Ze strony ludzi, którzy po dzień dzisiejszy często wspierają najbardziej brutalną, najbardziej niedopuszczalną propagandę pedofilii – powiedział Antoni Macierewicz w felietonie "Głos Polski" dla Radia Maryja.Tym samym były szef MON po raz kolejny odwraca kota ogonem twierdząc, że Kościół i jego hierarchowie nie są winni tuszowania pedofilii duchownych, ale ci, którzy ich o to oskarżają. Polityk PiS dodał, że chodzi mu o "demoralizację 4-letnich dzieci i uczenie ich technik seksualnych" i deklarację "LGBT" – To próba wpisania do obowiązków polskich samorządów demoralizacji najmłodszych i próba użycia narzędzia państwa polskiego do niszczenia istoty osobowości ludzkiej – dodał Macierewicz.Trzeba jednak zaznaczyć, że deklaracja LGBT został uchwalona dopiero w 2019 roku, a przypadki pedofili w polskim Kościele mają znacznie dłuższą historię.