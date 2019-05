Boysband BTS odtworzył legendarny występ Beatlesów. Koreańczycy zaśpiewali w amerykańskiej telewizji

Koreańczycy wykonali w programie piosenkę "Boy With Luv". • Fot. Youtube.com / The Late Show with Stephen Colbert

P

ołudniowokoreański boysband zaśpiewał w środę w programie amerykańskiego satyryka Stephena Colberta, dając tam koncert inspirowany telewizyjnym występem grupy The Beatles z końca lat 60-tych. Garnitury, czerń i biel oraz tłumy piszczących fanek – BTS-mania nabiera na sile.Koreańscy chłopcy rozkręcają swoją karierę na Zachodzie i podobnie jak zespół Johna Lennona, szturmem podbijają serca Amerykanów. Wygląda na to, że BTS powtórzy sukces beatlemani, która miała miejsce kilkadziesiąt lat temu.W środę boysband wystąpił na scenie programu "The Late Show with Stephen Colber" oddając hołd kultowemu występowi Beatlesów . Brytyjczycy zagrali w 1964 roku w "The Ed Sullivan Show" piosenkę "I Want To Hold Your Hand" – ich wykonanie przyciągnęło przed telewizory blisko 73 miliony Amerykanów.Środowy występ BTS, nagrany w czerni i bieli, zapowiedział gospodarz programu (udając przy tym prowadzącego Eda Sullivana). Colbert przedstawił każdego członka zespołu osobno, a potem nazywał ich wszystkich "uroczymi". Koreańczycy wykonali na scenie jego programu piosenkę "Boy With Luv".Podobnie jak podczas występu Beatlesów, na publiczności u Stephena Colberta również zasiadły rozentuzjazmowane fanki południowokoreańskiego boysbandu . Wszystko było oczywiście zainscenizowane.Popularność BTS wzrasta non stop. Z muzykami z Korei Południowej chcą nagrywać niemalże wszyscy topowi artyści. Koreańczycy zapowiedzieli ostatnio, że zaśpiewają niedługo w duecie z amerykańskim piosenkarzem Khalidem.