"Sława" księży-pedofilów dotarła do USA. Czołowa gazeta pisze o filmie Sekielskich

nna Misiewicz miała tylko siedem lat, gdy znalazła się sam na sam ze swoim proboszczem – tak pisze w artyklule o pedofilii wśród ksieży w Polsce amerykański dziennik "New York Times". Gazeta odnosi się do ogólnopolskiej dyskusji, którą wywołała premiera filmu braci Sekielskich.Tekst "NYT" ilustruje zdjęciem przewracanego pomnika prałata Jankowskiego , który również – według doniesień prasowych – miał dopuszczać się molestowania seksualnego nieletnich.Opisana jest historia Anny Misiewicz z filmu braci Sekielskich. Księdza Jana O., który dopuścił się czynów pedofilskich, "NYT" nazywa drapieżnikiem . Pisze, że Anna po latach znajduje swojego oprawcę w Domu Księży Emerytów, by zadać pytanie "dlaczego?". Czytamy, że dokument braci Sekielskich wstrząsnął polskim, katolickim narodem.Wcześniej to, co zostało pokazane w filmie braci Sekielskich, dotarło do Watykanu. W czerwcu wizytę członkom Konfederacji Episkopatu Polski ma złożyć abp Charles Scicluna . To główny specjalista Stolicy Apostolskiej do walki z pedofilią wśród księży.W Polsce Scicluna nie był bardzo znany, ale w krajach, gdzie Kościół katolicki musiał mierzyć się z seksualnymi skandalami wcześniej niż my, Charles Scicluna nie raz był głównym bohaterem mediów. Przedstawiano go wręcz jako fenomen na skalę światową. Pisano "Elliot Ness Watykanu", odnosząc się do amerykańskiego agenta, który walczył z Al Capone. Albo zwyczajnie i wprost – człowiek papieża do walki z pedofilią.Dokument braci Sekielskich o pedofilii w Kościele ostatecznie zdecydowała się pokazać stacja TVN. "Tylko nie mów nikomu" będzie można zobaczyć w piątek 17 maja o godz. 23 źródło: " New York Times