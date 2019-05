Prawda jest inna. Ujawniono kulisy wizyty w Polsce "terminatora" papieża do walki z pedofilią

Arcybiskup Charles Scicluna przyjedzie do Polski na zaroszenie Episkopatu Polski. Wcześniej sugerowano, że wizyta ma związek z tym, że papież Franciszek chce zrobić porządek z księżmi pedofilami w Polsce. • Fot. Screen / YouTube / Archdiocese of Malta

wa dni temu, już po premierze filmu braci Sekielskich, gruchnęła wieść, że do Polski przyjedzie arcybiskup Charles Scicluna. Miał sprawdzić doniesienia o pedofilii wśród księży. News był podany w tonacji, że w Watykanie uznano, iż miarka się przebrała. Teraz okazuje się, że prawda może być inna. Metropolita Malty przyjedzie bowiem na zaproszenie Episkopatu Polski , a prośba o to została wysłana do niego już w 2018 roku – podaje "Rzeczpospolita".– Na jednym z posiedzeń Episkopatu biskupi poprosili mnie jako przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa o to, bym zaprosił abp. Sciclunę, bo jest on w tej chwili bodaj najlepszym znawcą problematyki molestowania. Napisałem do niego list z prośbą o przyjazd w marcu. Odpisał, że chętnie się spotka, ale w tym terminie nie może. Zgodził się na czerwiec – wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.Prymas dodał, że biskupi poprosili hierarchę o wygłoszenie wykładu o tematyce molestowania małoletnich. – Miało to być swego rodzaju szkolenie oraz zwrócenie uwagi na rzeczy, które koniecznie trzeba zrobić, by skutecznie walczyć z pedofilią – wyjaśnił arcybiskup.Zdaniem abpa Polaka, metropolita Malty jest doskonale zorientowany w sytuacji w Polsce.– Napisałem mu też o tym, że w ubiegłym roku wszedł na ekrany film "Kler" pana Smarzowskiego. Podesłałem mu link do filmu pana Sekielskiego . On ma napisy w języku angielskim i hiszpańskim, więc arcybiskup z pewnością go obejrzy – wyjaśnił prymas Polak.A dwa dni temu wielu wydawało się, że papież Franciszek " wreszcie zrobi porządek " z księżmi pedofilami w Polsce. Bo abp Scicluna to główny spec Stolicy Apostolskiej do walki z księżymi molestującymi nieletnich.Wydźwięk tych doniesień potęgowały informacje o tym, że abp Scicluna jest "terminatorem" papieża do walki z pedofilami w sutannach źródło: " Rzeczpospolita