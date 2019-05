Muzea, food trucki i teatr za grosze. Najbliższy weekend w Warszawie będzie obfitował w atrakcje

W ten weekend w stolicy odbędzie po raz kolejny Noc Muzeów • Fot. Facebook/Noc Muzeów w Warszawie

oś kulturalnego? Coś dla ducha? A może coś dla podniebienia? Obojętnie na co macie ochotę, weekend 18-19 maja w Warszawie spełni Wasze oczekiwania. Atrakcyjnych wydarzeń będzie co niemiara: Noc Muzeów, zlot food trucków czy Juwenalia Politechniki Warszawskiej. Nie nudzić się będą również miłośnicy czworonogów, ekologii, teatru czy metra.

Juwenalia Politechniki Warszawskiej





piątek i sobota, od godziny 17Stadion Politechniki Warszawskiej Syrenka (Batorego 10a)



Jeśli maj, to Juwenalia! W ten weekend darmowe studenckie imprezy organizuje Politechnika Warszawska. Będzie się działo – na scenie wystąpią bowiem m.in. Kult, O.S.T.R. i... Krzysztof Krawczyk.



Oto dokładny rozkład jazdy (dostępny również na Facebooku):



Piątek:

17:00 - Dispelled Reality

17:45 - Liar Thieft Bandit

18:30 - Poparzeni Kawą Trzy

20:15 - Krzysztof Krawczyk

21:30 - Kult



Sobota:

17:10 - Runika

17:55 - Kamala

18:40 - Nocny Kochanek

20:50 - O.S.T.R.

22:30 - Lady Pank

Akcja "W dzielnicy Śródmieście za odpady rośliny bierzcie"





Warszawski Dzień Zwierząt





Noc Muzeów





Żarcie na kółkach





Dzień Teatru Publicznego





Slow Weekend x Slow Festival





Kumzic 2019 – Izraelski Piknik w Łazienkach Królewskich





Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich





Europejski piknik z metrem





sobota, godzina 10-13parking Urzędu Dzielnicy Śródmieście (Nowogrodzka 43)Akcja, o której można przeczytać tutaj , jest wyjątkowo szczytna. Każdy będzie bowiem mógł wymienić odpady, takie jak: szkło, papier, plastik, baterie, a także elektrośmieci na kupon i odebrać sadzonkę rośliny.Zasady? 1 kupon to sadzonka zioła, 2 kupony – sadzonka kwiatu, a 3 kupony – sadzonka krzewu. Nie dość, że pozbędziemy się zalegających w domu śmieci, to wzbogacimy się o piękną roślinę i dołożymy swoją cegiełkę w walce o ochonę środowiska.sobota, godzina 12-18Multimedialny Park FontannW tym otwartym i bezpłatnym wydarzeniu muszą wziąć udział wszyscy właściciele i miłośnicy psów. Co więcej, czworonożnych przyjaciół można wziąć ze sobą! Nie masz psa ani żadnego zwierzaka, a chciałbyś mieć? Podczas Warszawskiego Dnia Zwierząt możesz dowiedzieć się wszystkiego o adopcji.W programie m.in.: pokazy pierwszej pomocy zwierzętom, darmowe porady behawiorystów, porady żywieniowe, konkursy z nagrodami, warsztaty komunikacji z psem za pomocą mowy ciała oraz "Jak przygotować psa do lata", a także zlot psów adoptowanych ze Schroniska na Paluchu.Wszystkie informacje dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku sobota i niedziela, godzina 19-1w całym mieściePo raz 16. w ramach Europejskiej Nocy Muzeów warszawiacy mogą do późnych godzin nocnych (aż do godziny 1) zwiedzać muzea. W tym roku hasło przewodnie to pierwsze wolne wybory parlamentarne, które miały miejsce 4 czerwca 1989. W tym roku przypada bowiem 30. rocznica tego historycznego wydarzenia.Co nas czeka w to muzealne święto (oprócz tłumów na ulicach, kolejek i świetnej atmosfery)? Otwartych będzie aż 262 placówek kulturalnych i sportowych, które organizują multum atrakcji dla warszawiaków oraz turystów w każdym wieku. Wśród nich są m.in. Zamek Królewski, Fabryka Czekolady E. Wedel, Muzeum Neonów, Muzeum Polskiej Wódki, Centrum Nauki Kopernik, Pałac Kultury i Nauki, Zodiak Warszawski Pawilon Architektury czy Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.Informator z listą wszystkich placówek biorących udział w Nocy Muzeów znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej , a aktualności na Facebooku . Pobrać można również aplikację Going, dzięki której możliwe będzie wyszukiwanie wydarzeń według kryteriów, takich jak: miejsce, dzielnica czy dojazd.sobota, godzina 12-3, niedziela, godzina 12-20plac DefiladZgłodniałeś podczas zwiedzania muzeuów? Ruszaj na plac Defilad, gdzie w Noc Muzeów rozpocznie się kolejna edycja festiwalu "Żarcie na kółkach". W ramach "Dnia i Nocy Food Trucków" czekają nas właśnie food trucki, czyli samochody i przeczepy wypełnione pysznym ulicznym jedzeniem, czyli tzw. street foodem.W tym roku w imprezie bierze udział 20 najlepszych i najpopularniejszych food trucków. Jedzenie? Do wyboru, do koloru! Od burgerów i pizzy po meksykańskie przysmaki i ramen. Wszystkie informacje również można znaleźć w aplikacji Going oraz na Facebooku sobota i niedzielawybrane warszawskie teatryDzień Teatru Publicznego to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników teatru. W przeciwiństwie do pozostałych wydarzeń w tym artykule, to jest płatne. Za bilet na wybraną sztukę teatralną zapłacimy jednak jedynie 3,50 zł!Jakie teatry biorą udział w imprezie? W sobotę będą to: Teatr Lalka (sztuka "Krawiec Niteczka"), Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich ("Oberża pod złotym rogiem"), Teatr Współczesny ("Trzecia pierś"), Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera ("Lawrence z Arabii"), Teatr Ochoty ("Życie jest piękne") i Mazowiecki Teatr Muzyczny ("Pchła Szachrajka").Z kolei w niedzielę widzowie mogą obejrzeć spektakl "Królewna Logorea i niedźwiedź" w Teatrze Lalek Guliwer, "W oczach zachodu" w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana i "G.E.N." w TR Warszawa.Bilety będą do kupienia w sobotę i w niedzielę w kasach wybranych teatrów. Nie ma możliwości rezerwacji online. Impreza potrwa do piątku 24 maja, a wszelkie informacje można znaleźć tutaj sobota i niedziela, godzina 11-22Centrum Praskie Koneser na Placu KoneseraNie macie ochoty się śpieszyć? Spędźcie ten weekend w rytmie slow i odpocznijcie od biegu, stresu i obowiązków. W Centrum Praskim Koneser odbędą się aż dwa "powolne" wydarzenia: Sloe Weekend i Slow Festival.W ramach Slow Weekendu będzie można przechadzać się wśród stoisk około 350 dostawców oferujących produkty ekologiczne, najwyższej jakości i zgodne z nurtem slow, m.in. odzież, biżuterię, naturalne kosmetyki, płyty winylowe, meble czy gry.Z kolei Slow Festival (który odbędzie się po raz pierwszy) będzie idealny dla miłośników ulicznego jedzenia i ulicznej muzyki. Będzie można zjeść w jednym z food trucków, a wieczorem będzie okazja do posłuchania artystów, których żywiołem jest ulica. Wszystkie informacje można znaleźć na Facebooku sobota i niedziela, cały dzieńŁazienki KrólewskieIzraelski Piknik będzie świętną okazją do zapoznania się z bogatą izraelską kulturą oraz skosztowania żydowskich przysmaków ("kumzic" oznacza w końcu gromadzenie się przyjaciół przy posiłku na dworze). "Coroczna impreza w Łazienkach Królewskich jest celebracją Dnia Niepodległości Izraela organizowaną przez Ambasadę Izraela w Warszawie. KUMZIC to skrawek Izraela w Warszawie – smaki, aromaty, dźwięki, barwy i ruch" – pisze na stronie internetowej organizator wydarzenia, czyli Ambasada Izraela.Cały program można znaleźć tutaj a czekają nas takie atrakcje, jak warsztaty z tańca izraelskiego, trening krav magi, zajęcia dla dzieci z animatorami Muzeum Polin czy prelekcje dotyczące na przykład kobiet w izraelskiej armii czy izraelskich seriali.W sobotę o 21 będzie można również wspólnie obejrzeć finał tegorocznej Eurowizji, który odbywa się w Tel Awiwie. Mimo że Polska się do niego nie zaklafikowała , zabawa może być przednia.niedziela, godzina 12 i 16Pomnik Fryderyka Chopina, Łazienki KrólewskieKoncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich w tym roku odbędą się po raz 60., a w najbliższą niedzielę będzie miała miejsce inauguracja. Miłośnicy muzyki Fryderyka Chopina znowu będą mieli okazję posłuchać jego utworów w najlepszych aranżacjach i to na świeżym powietrzu. I to pod czujnym okiem mistrza (a raczej jego pomnika).W niedzielę wystąpią: Krzysztof Jabłoński, laureat III Nagrody XI Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina (o 12) oraz hiszpański i wielokrotnie nagradzany pianista Antoni Besses (o 16). Więcej informacji tutaj niedziela, godzina 11-15park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha"Jeśli jesteście ciekawi postępów w przedłużaniu drugiej linii metra, już w niedzielę możecie przeprowadzić własną inspekcję. Efekty budowy będzie można zobaczyć w ramach dnia otwartego na stacjach: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka, a o całym wydarzeniu przeczytacie na stronie ZTM Wszyscy chętni będą mogli przespacerować się na każdej z tych trzech stacji specjalną trasą: od wejścia, przez poziom -1 na peron, aż do wyjścia po drugiej stronie. Oprócz tego w parku "Wiecha", czyli nad stacją Targówek Mieszkaniowy, odbędzie się Piknik Europejski. Atrakcje? Pokazy tańców narodowych państw członkowskich UE, degustacje przysmaków z każdego kraju i quiz wiedzy o Unii Europejskiej.