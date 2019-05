Nieprzypadkowe skreślenie? PiS chciało znieść karę za współżycie z małoletnimi za pieniądze

Projekt zmian w Kodeksie karnym bronił w Sejmie minister Zbigniew Ziobro. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

pierwotnym projekcie nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa PiS planowano wykreślić przepis, który karał za obcowanie płciowe z osobą nieletnią za pieniądze. Ostatecznie jednak poprawka ta została wykreślona, a przepis został w przepisach. Portal OKO.press tłumaczy kontekst tej zmiany, który brzmi jak teoria spiskowa, ale nie wydaje się nią być.Zmieniony miał być artykuł 199 §2, a raczej ten paragraf miał po prostu zostać uchylony. Trochę to zaburzało całą koncepcję, bo do niego odnosił się bezpośrednio paragraf trzeci tego artykułu."Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy" – czytamy w Kodeksie karnym.W ten sposób paragraf trzeci także musiałby zostać uchylony, ponieważ zabrakłoby zapisu, do którego się odwoływał. Według portalu OKO.press , powołując się na doniesienia medialne dotyczące tzw. Afery Podkarpackiej , Prawo i Sprawiedliwość chciało w ten sposób oddalić zagrożenie karą więzienia dla jednego ze swoich członków, który miałby według tych doniesień, współżyć z osobą nieletnią za pieniądze."Fejk. Skasowanie art. 199 par. 2 miało związek z poniesieniem granicy wieku do 16 lat, dlatego odpowiedzialność przeniesiona do art. 200. Po poprawce powracającej do granicy 15 lat, konsekwentnie wrócił 199 par. 2. Na każdym etapie przewidziano ZAOSTRZENIE kary za to przestępstwo" – komentuje na Twitterze doniesienia OKO.press stołeczny radny, ale także prawnik i były rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.Ale do zmiany jednak nie doszło. W II czytaniu zdecydowano się wykreślić ją z listy, a godzinę potem cała nowelizacja została przyjęta przez Sejm . Teraz jej procedowaniem zajmie się Senat.źródło: OKO.press