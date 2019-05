Paskowi TVP bohaterami… gry. Czy będziesz w stanie odróżnić propagandę od żartu?

Gra pokazuje, jak trudno jest odróżnić prawdziwy pasek informacyjny od wymyślonego. • Fot. screen z gry "Propaganda czy Fałsz?"

eden z użytkowników serwisu Wykop.pl postanowił zadrwić z propagandowych pasków Telewizji Polskiej tworząc grę, w której gracz musi ocenić 80 pasków informacyjnych. Chodzi o to, aby odgadnąć, które paski faktycznie pojawiły się w TVP, a które zostały zwyczajnie zmyślone. Odróżnienie propagandowych absurdów od żartu nie jest takie łatwe.Gra, stworzona przez użytkownika reptilianin6190 nosi nazwę "Propaganda czy Fałsz?" . Przed rozpoczęciem gry, na stronie pojawia się nastepująca informacja: "Dostaniesz do oceny 80 pasków informacyjnych. Część z nich pochodzi z TVP, część z TVP Info, a część została po prostu wymyślona. Czy uda Ci się odróżnić paski realne od fałszywych? Powodzenia".Po przystąpieniu do gry na ekranie pojawia się losowy pasek informacyjny, a na dole dwie możliwe opcje wyboru: "Fałszywy" lub "Prawdziwy". Na górze strony pokazuje się również licznik z ilością trafionych odpowiedzi.Wśród pasków informacyjnych , które naprawdę zostały stworzone przez TVP można wymienić na przykład: "Totalna klęska totalnej opozycji", "Korona Królów podbija świat" oraz "Koty prezesa postrachem opozycji".Jeżeli chodzi o wymyślone paski, to gracz łatwo może wpaść w pułapkę – momentami ciężko odróżnić je od tych prawdziwych. "Wychowanie seksualne powoduje rozpasanie umysłowe”, "Totalna opozycja wrzodem na ciele polskiego narodu" i "Mleczność polskich krów zatrważa Niemców" – to tylko część zmyślonych pasków informacyjnych.Pod koniec gry na stronie pokazuje się tabela z wynikami.Telewizji Polskiej już wcześniej zarzucano manipulowanie informacją. W ostatnim czasie "Gazeta Wyborcza” ujawniła utajniony raport KRRiT , z którego wynika, że materiały stacji mają m.in. charakter propagandowy. Rada Języka Polskiego również wzięła pod lupę paski informacyjne "Wiadomości" TVP. Eksperci doszli do wniosku, że blisko 75 proc. przedstawionych tam informacji to manipulacja.