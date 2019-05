Ksiądz od palenia książek znowu zadziwia. Oto, jak skomentował film Sekielskich

Ksiądz, który palił książki, teraz wyznaje, że choć potępia pedofilię, to filmu Sekielskich nie zamierza oglądać. • Fot. Facebook / Rafał Jarosiewicz

siądz Rafał Jarosiewicz, który "rozsławił" Polskę na cały świecie za sprawą seansu palenia książek, kolejny raz zadziwia poglądami. Tym razem duchowny wypowiedział się na temat filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu"."Nie wiem czy każdy powinien obejrzeć film Sekielskiego..." – zaczął swój wpis na Facebooku ksiądz Rafał Jarosiewicz. Po czym przeszedł do dość zadziwiającego recenzowania "Tylko nie mów nikomu"."W swoim życiu wysłuchałem różnych historii osób wykorzystanych w dzieciństwie. Płakałem z nimi w bólu słysząc, co zrobili pedofil. Czasem byli to ojcowie, bracia, nauczyciele, czy też inne osoby. Pomagałem jak potrafię w powrocie do normalności" – czytamy dalej."Lażdą formę pedofili potępiam! Ale czy muszę słuchać podobnych historii i obejrzeć ten film ? Nie. I nie każdy wg mnie powinien go oglądać" – podsumowuje ksiądz Jarosiewicz.W takim "nietypowym" podejściu do filmu dokumentalnego braci Sekielskich o skali pedofilii w polskim Kościele ks. Rafał Jarosiewicz nie jest odosobniony. Przypomnijmy, iż wśród wielu Polaków oburzenie wywołał m.in. komentarz prezydenta Andrzeja Dudy , który sugerował, że rodzice zbyt mało rozmawiają o dziećmi o zagrożeniach.Podobnie było z mową Mateusza Morawieckiego w Sejmie. Premier najwięcej uwagi zdawał się bowiem przykładać nie do problemu pedofilii, a SB-ckiej przeszłości części duchownych, który czyny napiętnowali Sekielscy.