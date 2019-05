Kard. Nycz powołuje w archidiecezji specjalny zespół. Ma ocenić m.in. jego samego

Kard. Kazimierz Nycz powołuje zespół do zbadania sprawy ks. Dariusza Olejniczaka, jednego z bohaterów filmu "Tylko nie mów nikomu". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

Ks. Dariusz Olejniczak, który odbył karę więzienia za wykorzystywanie seksualne dzieci, na rekolekcjach w Malborku w grudniu 2018.





rzed paroma dniami kard. Kazimierz Nycz przepraszał za to, że odmówił udziału w filmie "Tylko nie mów nikomu" i tłumaczył się ze sprawy księdza z jego diecezji Dariusza Olejniczaka. Teraz hierarcha idzie o krok dalej – właśnie powołał specjalny zespół, który ma sprawdzić procedury i działania podjęte w sprawie ks. Olejniczaka. Dariusz Olejniczak to ksiądz z Warszawy, czyli podległy kard. Kazimierzowi Nyczowi. Duchowny odsiedział wyrok za wykorzystywanie seksualne 7-letnich dziewczynek. W filmie braci Sekielskich wystąpiły nastolatki, które opowiadały, gdzie ks. Dariusz je dotykał, za co poszedł do więzienia i za co dostał dożywotni zakaz pracy z dziećmi.A mimo to widzimy go na ekranie, jak - jako misjonarz z Warszawy - odprawia rekolekcje dla dzieci w kościele w Malborku. Narzeka przy tym na kapłański los w dzisiejszych czasach, że księża mają "przehukane". Proboszcz parafii w Malborku po emisji filmu przyznał, że nie miał pojęcia, iż z archidiecezji warszawskiej przyjechał do niego na rekolekcje ksiądz pedofil z wyrokiem na karku."Jako metropolita warszawski, jako kapłan i jako człowiek przepraszam osoby pokrzywdzone za ból, łzy, za cierpienie " – tak po paru dniach od premiery "Tylko nie mów nikomu" mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" i Onetu kard. Kazimierz Nycz. Teraz zaś idzie krok dalej.Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński poinformował, że kard. Kazimierz Nycz powołał zespół ekspertów do zbadania procedur i działań podjętych w sprawie ks. Dariusza Olejniczaka, przedstawionego w filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu"."Zasadniczym celem podjętej pracy jest troska o ochronę dzieci i młodzieży" – wyjaśnił rzecznik kurii. Zespół ma zacząć pracę w poniedziałek.Sejmowa opozycja domaga się powołania komisji niezależnej i od rządu, i od Kościoła, która zbadałaby przypadki księży-pedofilów oraz tuszowania ich czynów. Jarosław Kaczyński odpowiedział, że PiS jest gotowe poprzeć powołanie takiej komisji, ale nie tylko w Kościele. "Ani Nobel, ani Oscar nie obroni nikogo przed karą za tego typu przestępstwa" stwierdził prezes PiS.