Ksiądz skazany za molestowanie ma kolejny proces. Chodzi o podobne przestępstwo

Ksiądz Paweł T. z Rzeszowa ma kolejny proces za molestowanie seksualne. • Fot. Rafał Mielnik / Agencja Gazeta

T

o nie koniec sprawy skazanego za molestowanie seksualne trzech nastolatków ks. Pawła T. Według portalu rzeszow-news.pl duchowny ma drugi proces za podobne przestępstwa.Paweł T. w styczniu 2018 roku został skazany na 1,5 roku więzienia za molestowanie seksualne trzech gimnazjalistów. Tych czynów kapłan dopuścił się w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie. Jak podaje rzeszow-news.pl, T. latami spraszał do domu młodych chłopców pod pretekstem rekolekcji.Wyrok z 2018 roku, który wydał Sąd Rejonowy w Rzeszowie, jest nieprawomocny. Zarówno ks. Paweł T., jak i prokuratura odwołali się od niego. Proces w drugiej instancji trwa aktualnie w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Rozprawa apelacyjna ma się odbyć 31 maja.Jak się okazuje, przed sądem toczy się jeszcze jeden proces ks. Pawła T i dotyczy podobnych przestępstw seksualnych. Rzeszow-news.pl ustalił, że duchowny od końca marca 2018 roku jest sądzony także w Sanoku przed tamtejszym sądem rejonowym. Proces, podobnie jak i rzeszowski, odbywa się za zamkniętymi drzwiami.W nocy z 7 na 8 stycznia 2017 roku w Sanoku oskarżony miał doprowadzić pokrzywdzonego, wtedy 23-letniego mężczyznę, do poddania się innej czynności seksualnej. Ks. Pawłowi T. grozi do 8 lat więzienia.Sąd kościelny zdecyduje o dalszym losie ks. Pawła T. w kontekście jego obecności w strukturach kościelnych dopiero w momencie, gdy zapadnie prawomocny wyrok sądu.źródło: rzeszow-news.pl