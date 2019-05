Ucieknij z pokoju Jana Pawła II. W Łochowie powstał pierwszy katolicki escape room

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie powstał pierwszy w Polsce katolicki escape room. • Fot. Grażyna Marks / Agencja Gazeta

oście escape roomu "U Lolka" będą mieli okazję rozwiązać zagadki w pokoju stanowiącym rekonstrukcją tego, w którym w Wadowicach mieszkał w dzieciństwie Jan Paweł II. Miejsce powstało w Szkole Podstawowej w Łochowie, której patronuje papież Polak.– Wpadłyśmy na pomysł, aby stworzyć pokój zagadek o Janie Pawle II w naszej szkole, z racji zbliżającej się rocznicy nadania jej imienia papieża Polaka. Od razu na myśl przyszła nam dawno zapomniana Izba Pamięci Jana Pawła II. Chciałyśmy nadać jej nowy wymiar, by znów mogła spełniać swoje pierwotne funkcje przybliżania sylwetki naszego patrona – mówiła chwilę po oficjalnym otwarciu Edyta Szulc, autorka wszystkich zagadek.Zagadki, które będą musieli rozwiązać goście papieskiego escape roomu, będą nawiązywały do wydarzeń z życia Karola Wojtyły . Dlatego pokój został podzielony na trzy sekcje: Wadowice, Kraków, Watykan. Poza zabawą rozwiązywanie zagadek niesie ze sobą walor edukacyjny. Zagadek jest 16, a goście escape roomu mają maksymalnie godzinę, na to, by je rozwiązać.Katolicki escape room otrzymał nazwę "U Lolka", nawiązującą do pseudonimu nadanego młodemu Karolowi Wojtyle. W przygotowanie miejsca zaangażowali się uczniowie, którzy przeprowadzili renowację starych mebli. Sporą pracę wykonali również nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.Minimalna liczba osób, jaka może wejść do escape roomu "U Lolka", to trzy, maksymalna – sześć. W godzinach pracy szkoły pokój zagadek jest przeznaczony dla uczniów. Za to między godz. 16 a 21:15 wejście jest otwarte dla gości spoza szkoły.Na Facebooku powstała strona Escape room "U Lolka" . Tutaj, poprzez wiadomość prywatną, należy sprawdzić dostępność terminów. Następnie wpłacić 80 złotych na konto szkoły jako darowiznę na cele edukacyjne, z dopiskiem "U Lolka", i z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu przyjść na umówioną godzinę. Jeśli ktoś nie posiada konta na FB, może skontaktować się mailowo.Źródło: TVP Info