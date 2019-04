"Zaprawdę, papież nie żyje". Tak wyglądały ostatnie godziny Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

ere papa mortuis est (Zaprawdę, Papież nie żyje) – powiedział kamerling Eduardo Martinez Somalo chwilę po godz. 21:37 w apartamencie Karola Wojtyły. 2 kwietnia 2005 roku zmarł w Watykanie papież Polak – Jan Paweł II.

Następnie wiadomość o śmierci Karola Wojtyły trafiła do 100 tys. wiernych, którzy modlili się o zdrowie dla Ojca Świętego na Placu św. Piotra. – Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca – oznajmił arcybiskup Leonardo Sandri. Przyczyną jego śmierci był szok septyczny i nieodwracalna zapaść sercowo-naczyniowa.



W ostatnich chwilach Janowi Pawłowi II towarzyszyli jego najbliżsi współpracownicy m.in. ówczesny arcybiskup Stanisław Dziwisz, sekretarz stanu Angelo Sodano i kardynał Joseph Ratzinger. Cały czas przy Karolu Wojtyle był obecny jego osobisty lekarz dr Renato Buzzonetti, a także polskie siostry sercanki i dwaj inni doktorzy.





Już wieczorem w piątek 1 kwietnia do wiernych i dziennikarzy trafiła informacja, że stan zdrowia papieża znacznie się pogorszył. Na Placu św. Piotra z godziny na godzinę przybywali kolejni ludzie, którzy łączyli się we wspólnej modlitwie o zdrowie dla Jana Pawła II.W sobotę przed południem dwie wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia nie pozostawiły już żadnych złudzeń. Najpierw były rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro Valls poinformował, że stan zdrowia Jana Pawła II był bardzo ciężki, zdarzało mu się także tracić świadomość.Wkrótce potem kardynał Joseph Ratzinger powiedział, że Papież jest świadom, że umiera, i pożegnał się już ze swymi najbliższymi współpracownikami. Ostatni komunikat o zdrowiu Karola Wojtyły pojawił się ok. godz. 19., Navarro Valls poinformował wówczas, że gorączka była bardzo wysoka. Niecałe dwie godziny później Ojciec Święty zmarł.Po śmierci Jana Pawła II w Polsce ogłoszono pięciodniową żałobę narodową. Nie tylko Polska pokryła się jednak czarnym kolorem. W związku ze zgonem Ojca Świętego także Włochy, Kuba, miasto Madryt, czy odległa Nowa Zelandia ogłaszały żałobę na czas uroczystości pogrzebowych.Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005 roku, uroczystości żałobne wraz z mszą pogrzebową w Watykanie emitowały stacje telewizyjne na całym świecie. Na ceremonię przybyło do Rzymu 2-4 milionów ludzi (niektóre źródła mówiły o około 5 milionach pielgrzymów. W pogrzebie uczestniczyło 4 królów, 5 królowych i ponad 70 prezydentów państw reprezentujących kraje z różnych zakątków globu. Karol Wojtyła żył 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 17 dni.