Jeden z ostatnich sondaży przed wyborami. Różnica między PiS i KO jest minimalna

Według najnowszego sondażu PIS zbiera najwięcej głosów w wyborach do Europarlamentu. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

N

ajnowszy sondaż przed wyborami do Europarlamentu przygotowany przez pracownię IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej", RMF FM, dziennik.pl i RMF24.pl wskazuje, że na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować prawie 40 proc. badanych. Wiele wskazuje na to, że młodzi w większości chcą zagłosować na Wiosnę lub Konfederację.PiS i Koalicja Europejska – te dwie partie według sondażu IBRiS zbierają najwięcej głosów, przy czym przewaga PIS jest niewiele większa od błędu statystycznego. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować aż 37,9 proc. badanych. Na proeuropejskich kandydatów, startujących z list Koalicji Europejskiej, deklaruje oddanie głosu 34,7 proc. respondentów.Ale próg wyborczy według badania przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej", RMF FM, dziennik.pl i RMF24.pl przekroczyłyby jeszcze trzy ugrupowania: Wiosna (7,5 proc), oraz Kukiz'15 (5,5 proc.) i Konfederacja (5,5 proc.). Przy czym Wiosna i Konfederacja zbierają najwięcej głosów pośród młodych wyborców.Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika też, że PiS największe poparcie ma na wsi, gdzie zdobywa ponad 50 proc. głosów. Sondaż przeprowadzono już po premierze filmu braci Sekielskich i wygląda na to, że jego wpływ na wynik wyborów nie będzie duży.Warto przy okazji przypomnieć, że w piątek przeprowadzono dwa inne sondaże, które dramatycznie różniły się wynikami . W jednym ogromne poparcie zyskiwała Koalicja Europejska, w drugim zdecydowanym zwycięzcą było PiS. Jak będzie naprawdę, okaże się już w najbliższą niedzielę 26 maja, gdy Polacy ruszą do urn wyborczych.źródło: RMF FM