Marta Linkiewicz starła się z SexMasterką na konferencji Fame MMA. W ruch poszły różne przedmioty

Przedwczesne starcia między rywalkami powoli stają się tradycją konferencji Fame MMA • Kadr z YouTube / Fame MMA

Bartosz Świderski

F





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

AME MMA wywołuje ogromne emocje w polskim internecie na długo przed samą galą. To za sprawą konferencji, które kończą skandalikami, kuriozalnymi wyzwiskami i rękoczynami. W czasie ostatniego spotkania ponownie dokazywała Marta "Linkimaster" Linkiewicz. Dała się sprowokować SexMasterce.To już drugi występ Linkiewicz na FAME MMA. W czasie poprzedniej edycji pokonała w trymiga Monikę "Esmeraldę" Godlewską. Linkimaster tym razem na ringu spotka się z Anielą "Lil Masti" Bogusz . Kiedyś występowała w internecie pod ksywą SexMasterka Lil Masti co rusz zaczepiała Linkimaster na konferencji poprzedzającej galę. "Nie, k*rwa, do lachy, naprawdę" – Marta Linkiewicz próbowała trzymać gardę i nie dać się sprowokować, ale wielokrotnie puszczały jej nerwy i nie stroniła od wulgarnego języka. Dlatego Lil Masti przyniosła jej... słownik.– Tutaj mam dla ciebie przepiękny prezencik... Wielki słownik poprawnej polszczyzny, bo ty masz zawsze na wszystko tylko "wywalone" – tłumaczyła ex-SexMasterka. Linkiewicz wzięła książkę do reki po czym cisnęła ją w publikę. Lil Masti miała dla niej jeszcze jeden prezent - balkonik, który rzekomo przyda się po walce.Czarę goryczy przelał jeden wybryk Lil Masti. Wzięła tabliczkę z nazwiskiem Linkimaster i zdeptała ją na jej oczach. Marta oblała ją sokiem, a ta rzuciła się na nią i też zaczęła korzystać ze stojących na stoliku kubków. Interweniowała ochrona. Link do całego nagrania znajdziecie tutaj . Poniżej filmik z "dyskusją" między dwiema zawodniczkami.A tak przedstawia się lista walk FAME MMA 4. Panie zetrą się w oktagonie w walce wieczoru.- Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Lil Masti (dawniej SexMasterka)- Adrian "Medusa" Salamon vs Piotr "Knaziuu" Knaś- Boxdel vs Kubańczyk (ochroniarz Lorda Kruszwila - Dawid "Ambro" Ambroziak vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (walka w K-1)- Filip "Filipek" Marcinek vs ??? (dopiero będzie ogłoszone)- Kizo vs Makowski- Adrian Polak vs Amadeusz Ferrari- Krystian "Jongmen" Brzeziński vs Kamil "Kasti" StępińskiGala FAME MMA 4 odbędzie sie odbędzie się 22 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa.