Meghan Markle po raz pierwszy pokazała tam syna. Wzruszające przesłanie na Instagramie

ieszkańcy Wielkiej Brytanii świętują dziś Dzień Matki. Wśród nich jest świeżo upieczona mama, księżna Meghan. Z tej okazji na profilu księżnej i księcia Sussex na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie z małym Archiem.W poniedziałek 6 maja urodził się syn Meghan Markle i księcia Harry'ego . To pierwsze dziecko książęcej pary, a członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej nie kryli radości z powodu narodzin nowego royal baby. Chłopiec otrzymał już również imię – nazywa się Archie Harrison Mountbatten-Windsor i z woli rodziców nie ma tytułu księcia.Księżna Meghan nie mogła wymarzyć sobie lepszego prezentu na Dzień Matki , który w wielu krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, przypada 12 maja. Z tej okazji na profilu na Instagramie księżnej i księcia Sussex pojawiło się urocze zdjęcie. Widać na nim dłonie Meghan, które delikatnie przytrzymują stópki Archiego."Składamy hołd wszystkim matkom: dawnym, teraźniejszym, przyszłym i tym, których nie ma, ale o których zawsze będziemy pamiętać. Czcimy każdą z Was" – brzmi podpis pod zdjęciem, który informuje również, że to "pierwszy Dzień Matki księżnej Sussex".Pierwszą fotografię księżnej Meghan z małym Archiem okraszono również wzruszającym fragmentem wiersza "lands" ("kraje") Nayyirah Waheed: "moja / matka / była / moim pierwszym krajem / pierwszym miejscem, w którym mieszkałem".