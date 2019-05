Jest kolejny sondaż! PiS ma tylko nieznaczną przewagę nad Koalicją Europejską

Kto wygra wybory? Najnowszy sondaż wskazuje na tylko minimalną przewagę PiS. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

W

ysoka frekwencja i nieznaczna wygrana PiS – takie wnioski płyną z najnowszego sondażu, przygotowanego dla Wirtualnej Polski. Na partię Jarosława Kaczyńskiego deklaruje oddać głos 33 proc. badanych, na KE 30 proc, a na Wiosnę co dziesiąty badany.Portal Wirtualna Polska opublikowała ostatni swój sondaż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Badania na panelu Ariadna wskazują przede wszystkim na rekordową frekwencję. Aż 60 proc. badanych zamierza wziąć udział w głosowaniu. Takie poruszenie wyborców rzadko notuje się nawet w przypadku wyborów parlamentarnych.Z sondażu wynika, że wciąż największym zaufaniem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość , które może liczyć na 33 proc. głosów. Na drugim miejscu, z niewielką strata do lidera, plasuje się Koalicja Europejska, na którą chce zagłosować 30 proc. Polaków. Trzecie miejsce niezmiennie zajmuje Wiosna , ciesząca się z wyniku 10 proc.Swoich posłów do Europarlamentu wprowadziłby jeszcze Kukiz'15. Według sondażu partia ta może liczyć na 8 proc. głosów. Natomiast Konfederacja (Korwin, Kukiz, Braun, Liroy i Narodowcy) mają otrzymać zaledwie 3 proc. głosów, co oznacza, że ugrupowanie nie przekroczyłoby progu wyborczego.Sondaż opublikowany przez Wirtualną Polskę niewiele zatem różni się od wcześniejszych, które pojawiły się w ostatnich dniach. PIS i KE idą łeb w łeb, raz jedni obejmują prowadzenie, raz drudzy. Różnica między największymi rywalami często mieści się w granicach błędu statystycznego. Trzecie miejsce niezmiennie zajmuje Wiosna, a Kukiz'15 i Konfederacja walczą o przekroczenie progu.Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę 26 maja. Lokale wyborcze bedą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem.