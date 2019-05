Córka Giertycha oburzona zachowaniem partnera Biedronia. Śmiszek zhejtował jej zdjęcie

Krzysztof Śmiszek bezpardonowo zaatakował rodzinę Romana Giertycha. • Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

eden z liderów Wiosny Krzysztof Śmiszek w brzydkim stylu zaatakował na Twitterze Romana Giertycha i jego rodzinę. Obiektem hejtu ze strony partnera Roberta Biedronia padła m.in. córka mecenasa Maria Giertych. Nastolatka w kilku słowach odpowiedziała Śmiszkowi w taki sposób, że polityk pewnie długo to popamięta.Poseł opozycji Krzysztof Truskolaski zamieścił na Twitterze fotografię, na której – jak sam podpisał – widać "kilka pokoleń Giertychów i Truskolaskich" . Zdjęcie stało się obiektem bezpardonowego i wyjątkowo nieeleganckiego ataku ze strony jednego z liderów Wiosny, Krzysztofa Śmiszka. "Brrr... jak można być dumnym z takiego zdjęcia" – skomentował partner Roberta Biedronia.Szybko doczekał się odpowiedzi ze strony, z której chyba najmniej można się było tego spodziewać. "Czyli to jest ta walka z hejtem i rzeczowa, merytoryczna dyskusja... wstyd Panie Śmiszek!" – napisała na Twitterze Maria Giertych, córka mecenasa "P. Śmiszek z Wiosny napisał pod wspólnym zdjęciem moim, taty i panów Truskolaskich z sobotniej demonstracji KE 'brrr. Jak można być dumnym z takiego zdjęcia'. Wstyd p. Śmiszek, czy tak pan walczy z hejtem?" – odpowiedziała Giertych."O braku kultury nawet nie wspominam... Ktoś, kto ma problemy z akceptacją i odczuwał nie raz różne zachowania na własnej skórze, powinien być ostatnim, któremu powinno przyjść do głowy takie zachowanie. Wstyd, panie Śmiszek"; "Pani Mario, pan Śmiszek zachował się nieelegancko. U nas, na Śląsku, rzekłbym: jak ciul" – to tylko niektóre z komentarzy oburzonych Polaków."Deklarują wojnę z hejtem, a sami hejtują. Nawołują do mówienia prawdy, publicznie kłamiąc. Krytykują nepotyzm – swymi partnerami obsadzając jedynki. Zwalczają pedofilię – nie powiadamiając o pedofilach prokuratury. Niby walczą z PiS, a w gruncie rzeczy to ich wierni sojusznicy" – skomentował całą sytuację Roman Giertych . W kolejnym poście były wicepremier nie kryje dumy ze swojej córki. "Marysia dzisiaj skończyła maturę. Jestem z niej bardzo dumny" – skomentował.Sam Śmiszek próbuje się bronić twierdząc, że jak dla niego takie zdjęcia to kompromitacja. "Faktycznie. Nie jest tak ładne jak zdjęcie stóp pana Biedronia na hamaku w egzotycznym kraju" – ironizuje jeden z komentujących na Twitterze.