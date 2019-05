Revol wykorzystała drugą szansę od losu. W Himalajach dokonała niesamowitego wyczynu

Elisabeth Revol dokonała wielkiego wyczynu. • Fot. Instagram.com / @elisabeth_revol

F

rancuska himalaistka Elisabeth Revol zdobyła w czwartek Mount Everest – podaje Thehimalayantimes.com. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, w końcu prawie codziennie wchodzi tam kilka osób, gdyby nie jeden szczegół. Revol dokonała tego bez dodatkowego tlenu i tym samym dołączyła do pozostałych ośmiu kobiet, którym udał się ten wyczyn.Jeszcze niewiele ponad pół roku temu wydawało się, że Francuzka Elisabeth Revol nie wróci w Himalaje. Po tragicznej wyprawie na Nangę Parbat , w której zginął jej partner Tomasz Mackiewicz , zmagała się z poważnymi skutkami odmrożeń. Himalaistka została cudem uratowana przez Polaków – Bieleckiego i Urubko Jej rehabilitacja trwała miesiącami, ale Francuzka obiecała sobie, że wróci na Mount Everest, żeby przekonać się, czy jeszcze nadaje się do wspinaczek wysokogórskich. I dopięła swego. Dokładnie o 9:40 – według Thehimalayantimes.com – w towarzystwie Thuktanga Sherpa i Anup Rai udało się jej wejść na "dach świata" bez dodatkowego tlenu.Tym samym dołączyła do elitarnego grona ośmiu kobiet i 200 mężczyzn, którym udało się tego dokonać. Przed nią Mount Everest zdobyła w taki sposób Amerykanka Melissa Arnot w 2016 roku.źródło: Thehimalayantimes.com