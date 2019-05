Takiego głosu chyba nikt się nie spodziewał! Pamela Anderson popiera jedną z polskich partii

Pamela Anderson zaangażowała się w politykę europejską. • Fot. Instagram / pamelaanderson

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

amela Anderson zaangażowała się w wybory do Parlamentu Europejskiego. To nie powinno dziwić, ponieważ aktorka już od dłuższego czasu nie pozostaje obojętna na sprawy dotyczące polityki. Zaskakujące jednak może okazać się to, że na jej wsparcie może liczyć jedno z polskich ugrupowań.Pamela Anderson przede wszystkim namawia do tego, aby w niedzielę pójść do urn i zagłosować . Na jej głos w najbliższych wyborach mogłaby liczyć... Partia Razem (Lewica Razem w wyborach do PE). W swoim wpisie na Twitterze partia Pamela Anderson wymieniła jeszcze kilka innych europejskich ugrupowań, które jej zdaniem są warte uwagi.Wśród partii które oznaczyła znalazły się jeszcze: portugalska partia LIVRE, hiszpańska Actúa, francuska Génération.s, niemiecka Diem25, Alternativet z Danii i MeRA 25 z Grecji.Deklaracja Pameli Anderson doczekała się już w internecie pierwszych komentarzy:Zgodnie z ostatnimi przed ciszą wyborczą sondażami Partia Razem może mieć jednak problemy z przekroczeniem progu wyborczego. W najbliższą niedzielę Polacy zdecydują, których 52 polityków pojedzie do Brukseli . Oficjalne wyniki powinniśmy poznać we wtorek 28 maja.Źródło: Wprost