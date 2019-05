Ostatni sondaż tuż przed ciszą. Na czele Koalicja Europejska, największym zaskoczeniem trzecie miejsce

Koalicja Europejska prowadzi w ostatnim przedwyborczym sondażu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

dyby Polacy dziś poszli do lokali wyborczych, zgodnie z wynikami sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych przeprowadzonego dla RadioZet.pl i "Newsweeka", zwycięstwo ogłosiłaby Koalicja Europejska. Jej przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością, to prawie sześć punktów procentowych.42,5 proc. badanych odpowiedziało, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego poparłoby Koalicję Europejską. W porównaniu do ubiegłotygodniowego sondażu IBSP poparcie dla KE spadło o jeden punkt procentowy. Natomiast partia rządząca, która uplasowała się na drugim miejscu, zanotowała większy spadek, o trzy punkty procentowe. PiS może liczyć na ponad 36 proc. głosów.Na trzy dni przed wyborami, na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja m.in. Ruchu Narodowego i Janusza Korwin-Mikkego, uzyskując 7,23 proc. głosów. To oznacza, że po raz pierwszy w sondażu pokonała Wiosnę Roberta Biedronia (7,02 proc.).Zgodnie z deklaracjami respondentów, progu wyborczego nie przekroczyłyby takie ugrupowania jak: Kukiz'15 i Lewica Razem. Chęć głosowania wyraziło około 47 proc. uprawnionych. Taka frekwencja byłaby absolutnie rekordowa, jeśli mowa o wyborach do Parlamentu Europejskiego.To nie jedyny sondaż opublikowany w piątek. Według badań IBRiS dla Onetu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość , partię poparło 38 proc. badanych. Nie jest to jednak miażdżące zwycięstwo, bo na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 35 proc. głosów.Źródło: stanpolityki.pl