Nitras pokazał, jak wyglądają wizyty premiera z pomocą dla powodzian. "Dzielnie walczy"

Premier udał się na południe Polski, aby pomóc powodzianom. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

remier Morawiecki odwiedził województwo podkarpacie, gdzie doszło do licznych podtopień – mówi się, że to część kampanii wyborczej obecnej partii rządzącej. Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras pokazał na Twitterze zdjęcie, na którym widać, jak wyglądają wizyty Mateusza Morawieckiego z pomocą dla powodzian. Kamery TVP tego nie pokażą. O powodziach i podtopieniach , do których doszło w Małopolsce i na Podkarpaciu, jest ciągle głośno. Po zapowiedzi pomocy mieszkańcom południa Polski, premier Morawiecki odwiedził tamte rejony.Poseł PO Sławomir Nitras udostępnił na Twitterze zdjęcie, które przedstawia pobyt szefa rządu w jednej z podtopionych miejscowości. Na fotografii widać postać premiera, a za nim co najmniej 6 stojących czarnych limuzyn."Premier Morawiecki dzielnie walczy z powodzią siedmioma limuzynami" – napisał we wpisie Nitras. Jego post skomentował były premier Marek Belka. "Jeśli powypadkowe to robią może za wał przeciwpowodziowy?" – dodał pod tweetem.Oprócz pomocy premiera Morawieckiego, mieszkańcy południa Polski mogli liczyć na wsparcie Beaty Szydło , która przerwała swoją kampanię do europarlamentu."Ze względu na powódź w Małopolsce, przerwałam kampanię wyborczą. Od godziny 12.00 jestem z mieszkańcami i strażakami na zalewanych terenach” – napisała w środę na Twitterze kandydatka PiS.Była premier od razu została zaatakowana przez internautów, którzy przypomnieli jej słowa sprzed lat. W wypowiedzi z 2015 roku Szydło krytykowała ówczesną premier Ewę Kopacz za granie "suszą w kampanii".