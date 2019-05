"Chowamy Morawieckiego". Wielki powrót premier Szydło, szef rządu znalazł się w cieniu

Centrum Zarządzania Kryzysowego, 24 maja: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

P

ołudnie Polski zalane. Silna ekipa PiS z premierem Morawieckim na czele udała się do Małopolski i na Podkarpacie, w mediach społecznościowych roi się od zdjęć polityków w akcji. Słowa szefa rządu niosą się w ogólnopolskich mediach. Ale nie w Wiadomościach TVP. Tu w ostatniej relacji z powodzi premier w ogóle się nie pojawił, jakby chcieli go schować. Twarzą walki z żywiołem stała się za to Beata Szydło.

Beata Szydło jest dziś wszędzie, takie można odnieść wrażenie. Sam Morawiecki, który też dwoi się i troi na zalanych terenach, mówił wczoraj, że jest w wielu miejscach . Nie miał zapewne na myśli TVP, choć właśnie tu dopiero widać, kto w rządzie najbardziej zaangażował się w pomoc poszkodowanym.



Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, w TVP wręcz chwilowo kazano Morawieckiego schować. Za to pokazywać więcej Szydło.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Wiesław Gałązka To nie jest tylko kwestia jego wypowiedzi kłamliwych, czy ignorancji, ale nagłośnienie spraw związanych z działkami na pewno nie byłoby w tym momencie dobrze kojarzone obok kandydatów. Jego obecność mogłaby troszeczkę zaszkodzić. Mogłaby kojarzyć się ludziom, że to ta sama partia. Myślę jednak, że jeśli chodzi o odbiorców TVP to nic nie jest w stanie zmienić przekonań wyborczych.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Jeśli tak jest naprawdę, dowody można znaleźć w czwartkowym materiale Wiadomości TVP z powodzi. Nikt słowem nie wspomniał o obecności Morawieckiego na południu Polski, choć Kancelaria Premiera przez cały dzień wrzucała jego zdjęcia – jak w kaloszach przemieszcza się z miejsca na miejsce, rozmawia z mieszkańcami, ze strażakami, odwiedza sztaby kryzysowe, słucha raportów o stanie wód.



– Módlmy się, żeby ten deszcz przestał padać. Nikt z poszkodowanych nie pozostanie bez pomocy – mówił, a jego słowa cytowało wiele ogólnopolskich mediów.Materiał Wiadomości z terenów objętych powodzią zaczął się za to od słów: "Po południu na zalane tereny przyjechała Beata Szydło". – Jest pełna mobilizacja, bo musimy ratować ludzi, spodziewamy się, że sytuacja może się pogarszać – mówiła wicepremier.Reporter pokazał m.in okolice Wieliczki i sytuację w Izbiskach, gdzie przerwana została grobla i woda wylała się na pobliskie wsie. Morawiecki był tu wcześniej, na miejscu, gdzie woda przerwała groblę, ale w Wiadomościach o tym nie wspomniano. Pokazano za to sztab kryzysowy w Bielsku-Białej, gdzie oddelegował szefa MSWiA. – Na pewno nie pozostawimy ludzi samych sobie – mówił Joachim Brudziński.A na koniec Szydło była jeszcze gościem Wiadomości. – W studiu w Krakowie jest wicepremier Beata Szydło, która monitoruje sytuację na miejscu – zapowiedziała ją Danuta Holecka. Tak, jakby nikt inny tej sytuacji już nie monitorował. I tylko ona rzuciła się do walki z powodzią.Do tego grzmiała jeszcze pod adresem Grzegorza Schetyny: – Panie Schetyna, to nie jest kabaret, to alert przeciwpowodziowy. Tu ludzie walczą o życie, o dorobek swojego życia, o to wszystko, co swoją pracą osiągnęli. Więc jeżeli pan chce wprowadzać w tak trudnym momencie, w dramatycznych chwilach politykę, to niech się pan opamięta.– Wydaje mi się, że jest normalny ruch. Gdy premier budzi poważne kontrowersje, a przynajmniej jego kolejne wypowiedzi – kłamliwe, czy wynikające z niedoinformowania – nic dziwnego, że to nie on był czołową postacią "Wiadomości", tylko pani Szydło. Chodzi o to, by w tym momencie wzmocnić jej kampanię. To normalne posunięcie kampanijne, że kładzie się nacisk na tych, których chce się wzmocnić. Trudno wystawiać teraz panią Zalewską – ocenia w rozmowie z naTemat Wiesław Gałązka, specjalista ds. PR z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.W czwartkowym wydaniu Wiadomości premier Morawiecki nie został też wymieniony w materiale o proteście niepełnosprawnych. Pojawiło się tylko krótkie wspomnienie o "zapowiedzi rządu" na temat kolejnego 500+. Choć to on grzmiał na konwencji o tym, jak bardzo trzeba pomóc niepełnosprawnym.Czy w PiS uważają, że Morawicki mógł zaszkodzić partii na finiszu kampanii? "Premier Mateusz Morawiecki nie uprzedził prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że szykuje się publikacja dotycząca działki we Wrocławiu. A na finiszu trudnej dla PiS kampanii, gdzie waży się każdy głos, temat majątku premiera i jego żony może przeważyć!" – donosił kilka dni temu "Fakt". Tabloid cytował polityka z Nowogrodzkiej:" Trudno, żeby prezes teraz bronił otwarcie premiera, jeśli do końca nie wie, o co chodzi. A jeszcze nie wiadomo, co kto ujawni".– Pan premier był nadzieją PiS, tymczasem w niektórych miejscach okazało się, że może zaszkodzić i to coraz bardziej – ocenia Wiesław Gałązka.Beata Szydło jest kandydatką, nic dziwnego, że i jej, i PiS, zależy, by pokazywać ją jak najwięcej. Do tego w kampanii czuje się jak ryba w wodzie. Widać było przed wyborami samorządowymi, jak mocno zaczęto ją eksponować. – Sprawdziła się poprzednio, jest twarzą zwycięskiej kampanii, co dobrze się kojarzy. Ale znaczenie ma również to, że Beata Szydło została bardzo odsunięta i nie wszyscy jej zwolennicy i działacze PiS się z tym pogodzili. Jej udział w kampanii samorządowej to również gest w ich stronę. Pokazanie, że ich Beatka jest, że funkcjonuje – mówiła nam wówczas politolog, dr Anna Materska-Sosnowska.Jaki ma odzew, wystarczy zajrzeć na jej profil na FB. "Moja kochana pani premier Beata Szydło", "Pani Beato pozdrawiam Panią serdecznie", "Szacunek dla pani premier" – piszą jej zwolennicy. – Ona najbardziej pozytywnie kojarzy się swoim wyborcom – zauważa Wiesław Gałązka. Morawiecki aż takiego uwielbienia wśród wyborców nie miał.Sprawdziliśmy jeszcze wcześniejsze wydania "Wiadomości". Trzeba przyznać, że tu Morawiecki był. Ale w cieniu Beaty Szydło.Materiał ze środy. "Po południu na miejscu była już Beata Szydło" – podano najpierw. Kamera pokazała, jak Szydło w kaloszach, kroczy przez wodę i deklaruje, że nikt bez pomocy nie zostanie.Dopiero potem pojawiła się parosekundowa migawka z wideokonferencji konferencji premiera (jego prawie widać nie było). A po niej pojawili się oboje. To jednak Szydło pierwsza miała głos, a Morawiecki czekał.Mówiła, że najważniejsze jest, by ratować dobytek, ludzi, żeby uspokoić sytuację. A potem będzie czas na wypłatę odszkodowań. Premier powiedział tylko jedno zdanie: – Całe pola są zalane, a więc będziemy musieli przystępować też do bardzo sprawnego szacowania szkód.Z kolei we wtorek, w relacji z Lubelszczyzny, nad którą przeszła nawałnica, Szydło też została pokazana jako pierwsza. Mówiła też o konkretnej pomocy. – Będziemy pomagać. Możecie państwo liczyć na nas – powiedział jedynie Morawiecki.Nie wiadomo jak będzie w piątek, przed ciszą wyborczą. Niech widzowie sami ocenią.