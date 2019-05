Pismo ws. wraku tupolewa od dwóch lat leży i się kurzy. Padło pytanie, czemu nie wysłano go do Hagi

Rosjanie wciąż nie wydali Polsce wraku tupolewa. • Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oseł Krzysztof Brejza wysłał do resortu dyplomacji zapytanie o projekt skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ws. rosyjskiego śledztwa dot. katastrofy w Smoleńsku. W odpowiedzi ministerstwo napisało, że skarga ta, choć przygotowana dwa lata temu, wciąż nie została jeszcze do Hagi wysłana."Uprzejmie informuję, że wstępny projekt skargi Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zwrotu wraku Tu-154M został przygotowany w lutym 2017 roku" – czytamy w odpowiedzi MSZ. Jak wynika z dalszej treści pisma, "nie można stwierdzić, że jej przygotowanie zostało definitywnie zakończone".O niezłożeniu przez resort skargi poinformował na swoim Twitterze Krzysztof Brejza . "Skargę do Trybunału w Hadze mieli złożyć w lutym 2017. Tak zapowiedzieli. Ujawniłem, że nie złożyli do dziś. Nie potrafią odpowiedzieć dlaczego" – napisał poseł PO. Jego zdaniem, rządzący "kłamią i kluczą".Resort odmówił Brejzie wglądu w dokument z "przyczyn formalnych”, tłumacząc się tym, że "do momentu formalnego złożenia skargi, nie można uznać, że proces jej przygotowania został zakończony".O złożeniu skargi dot. zwrotu tupolewa do Trybunału w Hadze mówił w 2015 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Zapewniał wówczas, że wysłanie jej do Holandii to tylko kwestia "dni lub tygodni". W rzeczywistości skarga jest wciąż (jak poinformowało ministerstwo) na etapie przygotowywań.Na początku maja Rosjanie wyrazili zgodę na ponowne przebadanie wraku Tu-154M . Nie zgodzili się jednak na wydanie go stronie polskiej – eksperci będą mogli oglądać wrak na miejscu w Smoleńsku.