ZNP podaje do sądu Barbarę Nowak. Za jej słowa o strajku nauczycieli

ZNP podaje do sądu Barbarę Nowak. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

M

ałopolska kurator oświaty Barbara Nowak zostanie podana do sądu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Sprawa dotyczy wypowiedzianych przez nią słów, które wiązały strajk nauczycieli z alarmami bombowymi podczas tegorocznych egzaminów maturalnych.– Początek egzaminów maturalnych przyniósł kolejną odsłonę determinacji środowisk niszczących państwo polskie. Warto jeszcze raz podkreślić, że alarmy bombowe w szkołach, gdzie maturzyści mieli przystąpić do egzaminu dojrzałości, to metody terrorystyczne – powiedziała jakiś czas temu małopolska kurator, nawiązując w słych słowach do nauczycielskiego protestu.ZNP wysłał na początku maja list do Barbary Nowak , w którym nawoływał aby kurator przeprosiła za swoje słowa i publicznie wycofała się z tej wypowiedzi. "Brak Pani reakcji będzie podstawą do podjęcia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego stosownych kroków prawnych" – zapowiedzieli wówczas związkowcy, jednak nie doczekali się odzewu.– Piszemy właśnie pozew. Trochę to potrwa, ale decyzję już podjąłem. Jest ostateczna – powiedział "Wyborczej" szef ZNP Sławomir Broniarz W ciągu dwóch pierwszych dni matur w blisko 663 szkołach średnich doszło do fałszywych alarmów bombowych. Przyczyniły się one do tego, że część egzaminów odbyła się w liceach z opóźnieniem. ZNP zawiesił strajk nauczycieli 25 kwietnia, czyli ponad tydzień przed rozpoczęciem matur.źródło: "Gazeta Wyborcza"