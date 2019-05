Jażdżewski kpi z przesadnego podejścia do ciszy wyborczej. "Strach ma wielkie oczy"

Szef "Liberté!" Leszek Jażdżewski skomentował przesadne podejście do ciszy wyborczej w Polsce. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rzedwyborcza sobota to w mediach jeden z najnudniejszych dni. Ze względu na ciszę wyborczą porzuca się bowiem nie tylko żywiołowe dyskusje na temat walki o władzę, ale często unika jakichkolwiek wzmianek politycznych. Takie podejście wykpił właśnie Leszek Jażdżewski, którzy przypomina, iż prawo aż takiej ciszy nie wymaga.Przypomnijmy, iż cisza wyborcza obowiązuje od godz. 0:00 w sobotę aż do chwili zakończenia niedzielnego głosowania. Kto ciszę tę łamie, ten naraża się na surowe konsekwencje.Czyny, które można uznać za agitację wyborczą zagrożone są karą grzywny do 5 tys. zł. Znacznie ostrzej traktowani są jednak ci, którzy w czasie ciszy wyborczej dopuszczają się publikacji sondażu. W takim przypadku kara może sięgnąć od 500 tys. do 1 mln zł.Profilaktycznie nie tylko media, ale i zwykli Polacy w trakcie wyborczego weekendu wolą więc całkowicie milczeć na temat polityki . Takie przesadne podejście do ciszy wyborczej na Twitterze skomentował Leszek Jażdżewski "To jest dość zabawne jak na dwa dni zamiera komentowanie polityki, choć ustawa zabrania tylko agitacji i publikowania sondaży. Strach ma wielkie oczy" – stwierdził redaktor naczelny pisma "Liberté!" W komentarzach do tego wpisu wiele osób tłumaczy, że w obecnych czasach tak skrajne podejście do przestrzegania ciszy wyborczej jest dla nich po prostu sposobem na uniknięcie kłopotów z organami ścigania."Dyspozycyjna prokuratura będzie interpretować posty"; "Przy aktualnej sytuacji nikt nie może być pewien, czy nie będzie mieć miejsca zbyt daleko idąca nadinterpretacja prawa"; "Teraz za kaszlnięcie może wparować policja o 6:00" – czytamy."Ten mechanizm widoczny jest również kiedy policja 'suszy' przy drodze. Ograniczenie prędkości do 70km/h, a wszyscy jada z prędkością 40km/h" – dodał jeden z komentujących wpis Jażdżewskiego.