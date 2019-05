Dziennikarz ujawnił wpadkę Jędraszewskiego. Abp napisał tekst naukowy w oparciu o primaaprilisowy żart

Komiczna wpadka abp Jędraszewskiego. • Fot. Adrianna Bochenek/Agencja Gazeta

M

ieszko I zostawił dla Dobrawy Całusławę, Biustynę, Pieściwoję i Pępichę, a o wszystkim opowiedział ksiądz Kpinomir... Jeśli nie widzicie już w samych imionach nic nadzwyczajnego, to znaczy, że tak jak abp Marek Jędraszewski, możecie także złapać się na primaaprilisowy żart "Rzeczpospolitej". Sęk w tym, że arcybiskup i profesor wykorzystał go i powołał się na niego w swojej pracy naukowej...

Trzy lata temu " Rzeczpospolita " postanowiła z okazji prima aprilis opublikować zmyślony wywiad z historykiem Philipem Earlem Steelem, który bada w Polsce historię Mieszka I.Nie dość, że rozmówca przeprowadził wywiad sam ze sobą, co zostało uwypuklone na końcu tekstu, to jeszcze w jego treści zawarł kilka "przełomowych" przekazów.Przede wszystkim wymyślił postać Kpinomira, spowiednika czeskiej księżniczki Dobrawy, która później została żoną Mieszka I i sprawiła, że pogański książę Polan przyjął chrzest.Kpinomir miał w książce "Żywot Mieszka" miał opisać życie erotyczne polskiego władcy. Wymienił z imienia wszystkie jego kochanki z Całusławą i Biustyną na czele. Wydaje się to podejrzane? Dla abp Marka Jędraszewskiego niekoniecznie.W swoim artykule naukowym "Chrzest Polski", który otwierał II numer kwartalnika "Łódzkie Studia Teologiczne" z 2017 roku metropolita krakowski powołał się na "rewelacje" Steele'a zamieszczone w zmyślonym artykule "Rzeczpospolitej". Widać, że wziął je za naukowy pewnik.



"Przed przyjęciem chrztu [Mieszko - red.] był bowiem zmuszony oddalić siedem żon, które dotychczas posiadał. Według Kpinomira, spowiednika Dobrawy, który w kronice zatytułowanej Vita Mesconis – Żywot Mieszka – przekazał nam nawet ich imiona, Mieszko I podjął decyzję o ich oddaleniu na skutek zabiegów swojej nowej czeskiej małżonki. Philip Earl Steele podkreśla również dobroczynny wpływ Dobrawy, gdy chodzi o przyjęcie przez Mieszka samego sakramentu chrztu" – czytamy w tekście abp. Jędraszewskiego.



O sprawie artykułu abp Marka Jędraszewskiego pisze na łamach " Gazety Wyborczej " dziennikarz Wojciech Maziarski.To on odkrył wpadkę zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Pokazał też przykład braku kompetencji i rzetelności duchownego, który powołał się na artykuł w gazecie, ale w źródle podał książkę Philipa Earla Steele'a , w której nie ma mowy ani o Kpinomirze, ani o "Żywocie Mieszka".źródło: " Gazeta Wyborcza