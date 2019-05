Poranny sondaż late poll to kiepska wiadomość dla opozycji. Podział mandatów jest inny

W sondażu late poll PiS zwiększa przewagę nad Koalicją Europejską. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

ędzie bliżej remisu – wskazywali w niedzielny wieczór politycy Koalicji Europejskiej, licząc, że poniedziałkowy poranek przyniesie bardziej korzystny rezultat zjednoczonej opozycji. Wszystko wskazuje na to, że nadzieje te się nie spełniły. W ciągu nocy PiS znacznie zwiększył przewagę nad KE.Zmiana jest istotna – oznacza bowiem zupełnie inny podział mandatów. Według pierwszych wyników exit poll PiS mógłby liczyć na 24 miejsca w europarlamencie, Koalicja Europejska na 22. Teraz, zgodnie z wynikami late poll opublikowanymi po godz. 4.00, wszystko wskazuje na to, iż PiS zdobył 26 miejsc w PE, Koalicja Europejska zaś 21.Według sondażu late poll Ipsosu dla TVN24, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 45,3 proc. głosów. Na Koalicję Europejską zagłosowało 37,9 proc. ankietowanych. To oznacza 7,4 różnicy między ugrupowaniami.Trzecie miejsce, według zaktualizowanego sondażu late poll, zajęła Wiosna – partię tę poparło 6,0 proc. badanych (nadal 3 mandaty). Z kolei na Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy zagłosowało 5,2 proc. Gdyby wynik ten się potwierdził, oznaczałoby to 2 mandaty. Ugrupowanie to jest na samym progu wyborczym i na razie nie może być pewne, że znajdzie się w PE.Poniżej 5-procentowego progu wyborczego znalazły się Kukiz'15 (3,8 proc.) i Lewica Razem (1,4 proc.). Sondażowa frekwencja według sondażu late poll wynosi 43,4 proc.Ta frekwencja to absolutny rekord w wyborach europejskich. Przy czym – kiepsko wypadła ona wśród najmłodszych wyborców . W przedziale wiekowym od 18 do 29 lat głos oddało zaledwie 27,6 proc. uprawnionych.źródło: tvn24.pl