Rewelacyjne doniesienia niemieckiego dziennika. Twierdzą, że Tusk szykuje coś dużego

Donald Tusk szykuje się na wybory prezydenckie w Polsce - przekonuje Frankfurter Allgemeine Zeitung. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" przekonuje, że Donald Tusk prowadzi "delikatną misję" przygotowania kandydatur na czołowe stanowiska europejskie. Zdaniem niemieckiego publicysty, Tusk traktuje jako priorytet traktuje już jednak polską politykę.Michael Stabenow w "FAZ" pisze, że Donald Tusk planuje swój powrót na scenę polityczną w Warszawie i świadomie podsyca ambicje kandydowania w wyborach prezydenckich, które w Polsce odbędą się w maju 2020 r. Stabenow powołuje się na słowa Tuska o tym, że nie zamierza w przyszłości "siedzieć tylko przed telewizorem i kopać piłkę z wnukami".Jak podaje dziennik z Frankfurtu, Polak wcześniej musi jeszcze wykonać "delikatną misję" i przygotować "pakiet kandydatów" na najważniejsze urzędy UE. Chodzi o nowych szefów Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, unijnej dyplomacji oraz Europejskiego Banku Centralnego.Dlaczego akurat Tusk miałby przygotować pakiet kandydatów? Gdyż – zdaniem "FAZ" – był pierwszym politykiem z Europy Środkowej i Wschodniej, który otrzymał najwyższy unijny urząd i zna system koordynujący wyszukiwanie kandydatów.O powrocie Tuska w nieco innej roli spekulowano także przy okazji przygotowań do obchodów 30-rocznicy częściowo wolnych wyborów w 1989 r. Miałby rzekomo stać za tzw. Ruchem 4 czerwca Doniesienia przybrały na sile po zdecydowanej porażce Koalicji Europejskiej dowodzonej przez Grzegorza Schetynę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory przedstawiciele PO dementowali doniesienia, jakoby Tusk miał tworzyć ruch polityczny.źródło: " Deutsche Welle