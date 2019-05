Politycy PiS zdradzają, co się działo przy Nowogrodzkiej w niedzielę. "Modliłem się o jeden mandat przewagi"

Politycy PiS byli zadowoleni z wyniku wyborów i nie mogli w niego uwierzyć. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K

iedy na ekranach telewizorów pokazano pierwsze sondażowe wyniki wyborów, w sztabie PiS zapanowała radość i... ogromne zdziwienie. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego nieoficjalnie zdradzają "Gazecie Wyborczej" jakie były ich reakcje. Większość z nich nie mogła uwierzyć, że PiS aż tak bardzo wygrało te wybory. Jeszcze większe niedowierzanie przyniosły ostateczne wyniki.– W ostatnich dniach kampanii modliłem się o jeden mandat przewagi, o dwa punkty procentowe, dlatego tak duże zwycięstwo mnie zaskoczyło – mówi " Gazecie Wyborczej " jeden z polityków PiS.On, podobnie jak inni parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, nie mógł uwierzyć w tak dużą przewagę jego partii nad Koalicją Europejską oraz w taką frekwencję (ponad 45 proc.) . Od razu jednak politycy partii Jarosława Kaczyńskiego przystąpili do analizy kampanii, żeby ustalić, co dało im zwycięstwo, a co sprawiło, że Koalicja przegrała.– Na pewno pomogła nam powódź i zachowanie liderów Koalicji Europejskiej. Jednego dnia szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że robimy kabaret na wałach, a drugiego sam pojechał i kręcił tam reklamówki wyborcze – wylicza polityk PiS. Inny dodaje, że chodzi o atak na Kościół. Podobnego zdania jest jeden z ministrów w rządzie.– Obrona tradycyjnych wartości zmobilizowała elektorat jak nigdy dotąd. Koalicja Europejska myślała, że tematami światopoglądowymi nas rozjedzie, a zmobilizowała naszych wyborców – stwierdził.W ostatecznym rozrachunku Koalicja Europejska zdobyła 22 mandaty, a Prawo i Sprawiedliwość aż 27. To pierwsza wygrana PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego i najlepszy wynik wyborczy tej partii.źródło: " Gazeta Wyborcza