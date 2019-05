Nowe fakty o sprawcy ataku w szkole w Brześciu Kujawskim. 18-latek chciał zabić wiele osób

18-latek zaatakował w szkole w Brześciu Kujawskim. • Fot. Robert Górecki / Agencja Gazeta

prawca ataku w szkole w Brześciu Kujawskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. 18-latek miał sam przyznać, że dokładnie taki był cel jego działania. Mężczyźnie grozi dożywocie.O postawionym zarzucie Markowi N. poinformowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Przypomnijmy, 27 maja w szkole w Brześciu Kujawskim padły strzały . Jak podawało RMF FM, do budynku dostał się były uczeń, który miał przy sobie broń. Odpalił też dwie petardy. Woźna i jedna uczennica zostały poszkodowane.Więcej szczegółów na temat zdarzenia w Brześciu Kujawskim przedstawił rzecznik prokuratury Wojciech Fabisiak. – Sprawca wtargnął do szkoły i przy użyciu starej, czarnoprochowej broni oraz materiałów wybuchowych ranił dwie osoby. Jedną z nich była pani zajmująca się obsługą i ona ma rany postrzałowe. Postrzelona została także 11-letnia uczennica – przekazał rzecznik.Ponadto śledczy ujawnili, że w domu 18-latka znaleziono więcej materiałów wybuchowych, a także urządzenia służące do ich produkcji. Mężczyzna w czasie przesłuchania podobno sam przyznał, że chciał zabić wiele osób przebywających w szkole.Prokurator Fabisiak poinformował także, że śledczy mają wiedzę o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym mężczyzny i teraz wiele czynności procesowych zależy od decyzji lekarzy.źródło: RMF FM