Solidarni 2010 znaleźli sposób, żeby wpłynąć na rząd ws. Smoleńska. Będą głodować... od 2020 roku

Solidarni 2010, w tym ich prezeska – Ewa Stankiewicz (druga od lewej), będą strajkować w 2020 roku. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

towarzyszenie Solidarni 2010 od dziewięciu lat stara się znaleźć nowe dowody dotyczące katastrofy smoleńskiej. Jednak pomimo, że u sterów od czterech lat jest PiS, to i ta partia nie ustaliła nic nowego. Dlatego zarząd stowarzyszenia postanowił działać. Zapowiedział strajk głodowy, żeby w tej sprawie wywrzeć presję na rządzących. Jego akcja straciła jednak na powadze, przez dobór daty protestu, która przypada aż za rok.– Zarząd Stowarzyszenia Solidarni 2010 zapowiada, że w 2020 r. przeprowadzi strajk głodowy, by wymóc na polskich władzach podanie oficjalnych przyczyn katastrofy smoleńskiej i ukaranie winnych – powiedziała w Radiu Zachód szefowa stowarzyszenia Ewa Stankiewicz. Protest rozpocznie się w okolicach 10 kwietnia.– Domagamy się nie tylko upamiętnienia ofiar, które zginęły na terenie Rosji, ale przede wszystkim rzetelnego śledztwa i ukarania winnych wystawienia polskiego prezydenta na śmierć – stwierdziła Stankiewicz. Dodała, że dotychczasowe starania polskich władz w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem były niewystarczające.Rzeczywiście – Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów parlamentarnych w 2015 roku z obietnicą wyjaśnienia katastrofy rządowego samolotu, ściągnięcia jego wraku do Polski i ukarania winnych. Jak na razie powołana przez Antoniego Macierewicza podkomisja smoleńska nie ustaliła nic nowego, raport raporcie MAK pozostaje bez zmian , a wrak nadal leży na lotnisku w Smoleńsku Z kolei pomysł strajku głodowego, który zapowiadany jest na rok przed jego rozpoczęciem, został bardzo szybko wyśmiany przez internautów. "Ewa Stankiewicz będzie głodować. W sumie nie wiem czy pilne, bo dopiero w 2020", "Stankiewicz zapowiada strajk głodowy ws. katastrofy smoleńskiej. Żeby było zabawnie dopiero w 2020 r. Teraz pewnie muszą się najeść, żeby mieli z czego chudnąć" – piszą w komentarzach na Twitterze."Kiedy chcesz chwycić linię na lato i przechodzisz na dietę...ale jeszcze nie w tym roku..." – skomentował pomysł Solidarnych 2010 ekonomista Bartosz Scheuer.źródło: Radio Zachód