Nowe doniesienia o stanie zdrowia Jacka Rozenka. Już wiadomo, dlaczego trafił do szpitala

W

edług najnowszych informacji "Faktu", Jacek Rozenek doznał udaru. Aktor zasłabł w połowie marca za kulisami jednego z przedstawień w warszawskim Teatrze Kamienica. W maju trafił do szpitala, gdzie wspiera go m.in. jego była żona, Małgorzata Rozenek-Majdan.Jak dowiedział się tabloid, Rozenek doznał udaru podczas objazdowej trasy teatralnej. Z doniesień magazynu "Flesz" wynika, że aktor trafił do szpitala w połowie maja. Z tego powodu musiał odwołać wszystkie swoje występy, gdyż wymaga kilkumiesięcznej rehabilitacji.Syn aktora Adrian nie chce komentować stanu zdrowia taty. Obecna partnerka Rozenka Roxy Gąska również nie wypowiada się na ten temat. Była żona Małgorzata Rozenek-Majdan poprosiła media o "uszanowanie ich obecnej sytuacji". Celebrytka systematycznie odwiedza ojca swoich dzieci w szpitalu.Jacka Rozenek zasłynął wśród telewizyjnych widzów rolą w serialu "Barwy Szczęścia" . 50-latek jest także popularnym aktorem dubbingowym – użyczył głosu m.in. Geraltowi z Rivii w grze komputerowej o wiedźminie źródło: "Fakt"