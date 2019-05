Są nowe wieści o stanie Jacka Rozenka. Ujawniono, jak wraca do zdrowia

Emilian Kamiński, dyrektor Teatru Kamienica Wypowiedź dla "Super Expressu"

Jacek to wspaniały aktor i człowiek. Zachorował, jak wróci do zdrowia, to będzie u nas. To jest wiadome. Poza tym jest współtwórcą tego spektaklu. Jak tylko stanie na nogi, to wraca do pracy.