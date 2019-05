To będzie jeden z hitów lata. Dance-folkowo-rapowy teledysk z braćmi Golec zdobył szczyt YouTube'a

Nowa piosenka Golec uOrkiestra, Gromee'ego i Bedoesa wspięła się na szczyt YouTube. • Fot. Instagram.com/golecuorkiestra

T

Najnowsza kooperacja zaowocowała autorskim singlem „Górą ty”, który jest niebanalnym połączeniem trzech muzycznych języków. Pod czujnym producenckim okiem Gromee’ego, góralskie wtręty skrzypcowe zostały połączone z dance’owym beatem, hip-hopowym trapem oraz intrygującymi wokalami Łukasza Golca i Bedoesa.

"Górą Ty"



Pójdź po rozum raz

To co dzieli nas Rzuć gdzie bądź

I pewnego dnia

W to, co łączyć ma

Też się włącz

Nie walcz bez końca tak

Sensu tej wojnie brak

Zakop niczym topór swą zaciekłą złość

Roztrąbimy to

Niech dołączy, kto

Ma już dość



Górą ty

Górą ja

Zejdą się

Szczyty dwa

Jeden duch

W ciałach dwóch

Niech gra

Górą ty

Górą on

Głosy dwa

Jeden ton

Zejdźmy się

Z wielu miejsc

I stron



Nie ociągaj się

Nie śpij całe dnie

Zbudź się już

Twój wspaniały świat

Jest od wielu lat

Już tuż tuż

Gadaj po pierwsze mniej

Słuchać drugiego chciej

Staraj się zrozumieć o co mu „come on"

Nie upieraj się

Pod uwagę weź

Inny plan



Górą ty

Górą ja

Zejdą się

Szczyty dwa

Jeden duch

W ciałach dwóch

Niech gra

Górą ty

Górą on

Głosy dwa

Jeden ton

Zejdźmy się

Z wielu miejsc

I stron



Górą ty, górą ja

Górą my, górą gang

Jakbym nie miał gustu

To bym się nie lubił

Więc to mnie nie dziwi, że nie lubią nas

Jadę nocą mocno wciskam gaz

Problemy już nie obchodzą nas

Wiemy dobrze jak smakuje beton

Jeśli mi nie wierzysz, spójrz na moją twarz

Pot, krew i łzy na mnie

Nie chciałem być na dnie

Cały gang, cały blok na górze

Cały gang może żyć jak chce

Moi ludzie mieli pałki, a nie byli w orkiestrze

Miałem nie być nigdzie, a spójrz gdzie dzisiaj jestem

Ty też możesz





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

eledysk do "Górą Ty" okupuje w tym momencie pierwsze miejsce karty "Na czasie" polskiego YouTube'a. W jeden dzień internauci nabili niemal pół miliona wyświetleń. Wpadająca w ucho piosenka jest efektem niezwykłej kolaboracji artystów z zupełnie różnych gatunków.Piosenka jest efektem współpracy Golec uOrkiestry, Gromee'ego i Bedoesa. Braci nie trzeba nikomu przedstawiać. Gromee to utalentowany producent , któremu powinęła się noga na zeszłorocznej Eurowizji, a z kolei Bedos to popularny raper młodego pokolenia."Do podjęcia współpracy z pewnością przyczynił się tekst piosenki zachęcający do porzucenia tego co dzieli i poszukiwania tego co łączy. A to życiowa dewiza każdego biorącego udział w projekcie artysty. Bo jak wszyscy zgodnie podkreślają, najważniejszy jest dialog, bez względu na różnice zdań" – czytamy w opisie teledysku.Utwór skomponowali Rafał Rozmus, Łukasz Golec, Kamil Łanka i Andrzej Gromala. Autorem słów są Michał Zabłocki i Borys Przybylski. Poniżej pełny tekst "Górą Ty"."Bracia Bedoesolec - Jak ja ich k*rwa szanuję", "Jak to by miało większe szanse na Eurowizji od Tulii", "To co robi Gromee to jest niepojęte, klasa światowa" – takich entuzjastycznych komentarzy jest wiele.Czy "Górą Ty" powtórzy zeszłoroczny sukces piosenki "Początek" , która również była efektem zetknięcia różnych światów? Zobaczymy, ale jak na razie jest na dobrej drodze.Dodajmy, że to nie pierwsze kolabo Golców i Bedoesa. W listopadzie zeszłego roku wypuścili wspólny kawałek " Janosik " (wraz z Kubi Producentem), który do tej pory zanotował 26 mln wyświetleń na YouTube.