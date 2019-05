Sami tego chcieli. Polacy dobitnie powiedzieli, co myślą o Kościele i to w badaniu rządowego ośrodka

Arcybiskup Marek Jędraszewski to jeden z tych duchownych, których reakcja na skandale pedofilskie mogły budzić kontrowersje. • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

hoć wciąż jesteśmy konserwatywnym społeczeństwem, to miliony z nas poruszył dramat ofiar duchownych. Widać to w badaniach CBOS, które pokazują najsłabsze dla duchowieństwa wyniki od lat.Ujawniane skandale pedofilskie oraz dwa mocne filmy - " Kler " i " Tylko nie mów nikomu " – dodatkowo nadszarpnęły opinię Polaków o Kościele.Opinia pogorszyła się wyraźnie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy. Odsetek badanych, który odbiera Kościół w Polsce pozytywnie, spadł w tym czasie aż o 9 punktów procentowych i wynosi tylko 48 proc.O prawie tyle samo – 8 punktów procentowych – wzrosła liczba Polaków, którzy oceniają Kościół negatywnie. Liczba niezadowolonych zbliżyła się do zadowolonych – wynosi 40 proc. Podsumowując: badanie CBOS pokazuje najsłabszy wynik od 1995 roku.O fatalnej opinii na temat Kościoła świadczy też poziom udziału Polaków we mszach świętych . Te wskaźniki – a wskazują na to badania Kościoła katolickiego w Polsce – są najgorsze od prawie 40 lat. Jednym słowem – jeszcze tak mało Polaków na msze nie uczęszczało.