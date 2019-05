Jest wyrok Trybunału w Strasbourgu za brutalną akcję policji. Polska musi zapłacić

Podczas akcji policjanci brutalnie pobili niewinnego 26-latka. • Fot. Iwona Burdzanowska / Agencja Gazeta

olscy policjanci pobili i kilkukrotnie porazili paralizatorem niewinnego mężczyznę z Gdańska. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał Polsce wypłacić poszkodowanemu zadośćuczynienie w wysokości 25 tys. euro.W związku z prowadzonym przez CBŚP śledztwem dotyczącym porwania kobiety, podczas zatrzymania Gdańszczanina funkcjonariusze policji uderzyli go bronią w twarz, a gdy ten zgodnie z poleceniami położył się na ziemi, zaczęli go kopać. Policjanci byli wobec zatrzymanego wyjątkowo brutalni. Razili go paralizatorem m.in. w plecy i genitalia. – Policjanci razili mnie prądem również w samochodzie, aż zacząłem się dusić – zeznał mężczyzna. Jak się potem okazało, był on niewinny, a sprawców porwania koniec końców zatrzymano.Po złożeniu przez 26-latka skargi, jego sprawa została umorzona przez gdańską Prokuraturę Apelacyjną – nie zebrano wystarczającej ilości dowodów, świadczących o popełnieniu przez służby przestępstwa. Mieszkaniec Gdańska złożył wówczas skargę do Strasburga. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał, że naruszone zostały prawa mężczyzny poprzez "nadmierne użycie siły przez policję i brak należytego postępowania w tej sprawie" – chodzi o zachowanie funkcjonariuszy po unieruchomieniu zatrzymanego.– Takie działanie było niezgodne z polskim prawem, które zezwala na użycie środków przymusu wyłącznie w celu zapewnienia przestrzegania poleceń policji” – poinformował Trybunały. Jego zdaniem, polskie śledztwo w tej sprawie nie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.źródło: "Gazeta Wyborcza"