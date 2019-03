W Strasburgu nowe skargi za ekshumacje smoleńskie. Szykują się kolejne odszkodowania

Rodzina i znajomi Arkadiusza Rybickiego protestowali przeciwko jego ekshumacji w Gdańsku. • Fot. Facebook.com / Radomir Szumełda

T

o nie koniec zamieszania wokół ekshumacji smoleńskich. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiają kolejne skargi dotyczące naruszania praw człowieka przez przymusowe ekshumacje. Wcześniej ETPC w dwóch podobnych sprawach nakazał Polsce wypłatę zadośćuczynienia.Polskę skarżą trzy rodziny ofiar katastrofy rządowego Tu-154. "Gazeta Wyborcza" informuje, że są wśród nich bliscy posłanki SLD Jolanty Szymanek-Deresz: jej mąż, ojciec oraz córka. Autorem kolejnej skargi jest córka Leszka Solskiego ze stowarzyszenia Rodzina Katyńska, a ostatniej – mąż i córka Joanny Agackiej-Indeckiej, dawnej prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.ETPC wyjaśnia, że bliscy ofiar zarzucają Polsce naruszenie prawa do prywatności i życia rodzinnego gwarantowanego przez art. 8 europejskiej konwencji praw człowieka. Na tym jednak nie koniec. Do tego chodzi o złamanie prawa do skutecznego środka odwoławczego, bo rodziny nie miały szans odwołać się od postanowienia prokuratora o ekshumacjach.Przypomnijmy, w październiku 2016 r. prokurator prowadzący postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej postanowił przeprowadzić autopsji ciał jej ofiar. Planowano dokonać ekshumacji 83 ofiar. W większości przypadków rodziny ofiar protestowały, a ekshumacje odbyły się wbrew ich woli.We wrześniu 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że przeprowadzając ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej, których rodziny nie wyraziły na to zgody, Polska naruszyła art. 8 Konwencji Praw Człowieka. Zgodnie z wspomnianym artykułem, "każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego". Wniosek do Trybunału skierowały rodziny Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego.Polska nie odwołała się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że ekshumacje dwóch ofiar katastrofy smoleńskiej naruszyły Europejską Konwencję Praw Człowieka. Polscy podatnicy zapłacą po 16 tys. euro odszkodowania skarżącym rodzinom.źródło: " Gazeta Wyborcza