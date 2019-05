"Nowak na ministra. Subito!". U Karnowskich kontrowersyjną kurator lansują na szefową MEN

Portal wPolityce.pl zachwala Barbarę Nowak i widzi ją na miejscu Anny Zalewskiej w ministerstwie edukacji. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

ałopolska kurator oświaty Barbara Nowak nie raz zasłynęła wypowiedziami, które wywoływały burzę. Tymczasem portal wPolityce.pl nie ma wątpliwości, że to właśnie ona powinna zastąpić Annę Zalewską na stanowisku ministra edukacji.Po tym, jak Anna Zalewska zdobyła mandat europosła stało się jasne, że zmiana w resorcie edukacji jest nieunikniona. Do rekonstrukcji rządu ma dojść w przyszłym tygodniu, ale nie brakuje spekulacji, kto miałby zająć miejsce w ministerstwie, które w ostatnich miesiącach szczególnie znalazło się w centrum uwagi, choćby za sprawą reformy edukacji czy strajku nauczycieli.Jedną z kandydatek na ministra ma być Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, która jest znana z kontrowersyjnych wypowiedzi i pomysłów na edukację. Prawicowy portal wPolityce.pl nie ma wątpliwości, że to właśnie ona powinna zostać ministrem.Prof. Aleksander Nalaskowski w swoim tekście podkreśla, że Barbara Nowak o edukacji wie wszystko. "Potrafi nią zarządzać, kipi pomysłami i jest nieprawdopodobnie odważna, a przy tym twarda i konsekwentna" – komplementuje kuratorkę.Autor wyraził nadzieję, że w ten sposób "skończymy z ludźmi nijakimi, 'ciepłymi kluchami' i innymi 'znawcami' z namaszczenia politycznego i nareszcie dostaniemy prawdziwego fightera edukacji".Zaskakujący tekst o małopolskiej kuratorce skomentowała Justyna Suchecka z "Gazety Wyborczej"."Prof. Nalaskowski z naprawdę zaskakującymi stwierdzeniami. Nawet wśród wyborców PiS wielu mówi o tej kandydaturze jako o szaleństwie.Bo jeśli ktoś ma prowadzić politykę edukacyjną ponad podziałami, to kurator Nowak daje na to niewielkie nadzieje" – stwierdziła dziennikarka.Małopolska kurator oświaty aktywnie krytykowała władze Warszawy za podpisanie karty LGBT+ Z kolei w 2018 roku przedstawiciele PO domagali się dla niej kary za opinię, iż "przekaz jaki wynoszą Żydzi po wyjściu z obozu, to informacja, że to Polacy są winni Holokaustowi. Nienawidzą Polaków, demolują pokoje hotelowe, autobusy itd."."Po obozie Auschwitz powinni oprowadzać tylko polscy, licencjonowani przez IPN przewodnicy! Dziś obca a nie Polska narracja króluje w Auschwitz" – utyskiwała wtedy kuratorka.Ostatnio wyszło na jaw, że Nowak zostanie podana do sądu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego . Sprawa dotyczy wypowiedzianych przez nią słów, które wiązały strajk nauczycieli z alarmami bombowymi podczas tegorocznych egzaminów maturalnych.źródło: wPolityce.pl