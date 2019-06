Dziennikarze przez dwa tygodnie oglądali "Wiadomości". Wnioski są druzgocące

Towarzystwo Dziennikarskie przeanalizowały przedwyborcze wydania "Wiadomości" TVP. • Fot. Screen / Wiadomości / TVP

ynik wyborów do Parlamentu Europejskiego to sukces nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale i Telewizji Publicznej. Takie m.in. wnioski można wysnuć po zapoznaniu się wynikami monitoringu głównego serwisu informacyjnego TVP "Wiadomości", stworzonego przez Towarzystwo Dziennikarskie. Takie działania mogły wpłynąć na uczciwość wyborów.Na bezstronność Telewizji Polskiej nie ma co liczyć. To propagandowa telewizja Prawa i Sprawiedliwości. Nie inaczej było także podczas kampanii wyborczej, a zwłaszcza podczas ostatnich dwóch przedwyborczych tygodni.Analizy wydań "Wiadomości" z tego okresu podjęło się Towarzystwo Dziennikarskie . Newsy przygotowywane przez dziennikarzy tego serwisu promowały i zachwalały partię rządzącą, a krytykowały opozycję.Monitoringowi poddane zostały wszystkie materiały, w których oceniano m.in. bezstronność tworzonych materiałów. Zsumowano także czas wypowiedzi polityków, oraz przyjrzano się słynnym już paskom TVP, w tym przypadku zapowiedziom materiałów."Z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że Telewizja Publiczna działała wyłącznie jako organ propagandowy rządzącej partii. Wszystkie materiały wyborcze w 'Wiadomościach' propagowały wyborcze hasła PiS lub dezawuowały stanowisko opozycji. Politycy rządzącego ugrupowania mieli ogromną przewagę w dostępie do widzów, a paski z zapowiedziami materiałów brzmiały jak cytaty z wypowiedzi na wiecach wyborczych PiS" – czytamy w "Gazecie Wyborczej".To, co można było oglądać na antenie Telewizji Polskiej, Towarzystwo Dziennikarskie nazywa wprost "bezwstydnym uprawianiem nachalnej propagandy rządzącej partii". Dalej dodają, że TVP lekceważy ustawowy obowiązek jakim jest bezstronność pluralizmu."Ponad miliard złotych przekazanych przez rząd TVP powinien być doliczony do wyborczych wydatków Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości" – stwierdza Towarzystwo Dziennikarskie.To nie pierwszy raz, kiedy Towarzystwo Dziennikarskie dokonało analizy serwisów TVP. Podobnego zadania podjęło się przed wyborami samorządowymi . Wnioski były bardzo podobne.źródło: "Gazeta Wyborcza"