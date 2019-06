PSL opuszcza Koalicję Europejską! Do wyborów pójdą z własnym blokiem

P

odjęliśmy decyzję o budowaniu bloku na wybory parlamentarne na czele z PSL. Będziemy gromadzić wśród nas tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL.Nowy blok ma nazywać się Koalicja Polska. – Wierzymy, że w opozycji jest miejsce dla tych, którzy nie znaleźli swojego miejsca i nie poszli na wybór – mówił Kosiniak-Kamysz.Lider Ludowców zapowiedział także, że chce jak najszybciej skompletować listy Koalicji Polskiej. Wymienił nazwiska byłego senatora PO Jana Filipa Libickiego oraz Władysława Teofila Bartoszewskiego.Kosiniak-Kamysz został także zapytany, czy w jego Koalicji Polskiej znajdzie się miejsce dla… Platformy Obywatelskiej. Nie odpowiedział jednak na to pytanie wprost. Zauważył natomiast, że nowy blok ma być oparty na chrześcijańskich wartościach i ma być propozycją dla tych, którzy nie chcą skrętu w lewo.Szef PSL przedstawił także kilka swoich pomysłów. To m.in. rozszerzenie 500+ na studentów do 26. Roku życia, emerytury bez podatków, darmowe leki i szczepienia dla dzieci, obniżka PIT dla samozatrudnionych do 10 proc. czy możliwość głosowania przez internet.źródło: wyborcza.pl