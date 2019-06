Brejza ujawnił, jak PiS walczy o wrak tupolewa. Te dane kompromitują partię Kaczyńskiego

Krzysztof Brejza dowiódł, że PiS właściwie nie stara się o zwrot wraku tupolewa ze Smoleńska. • Fot. Anna Zorka / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rawo i Sprawiedliwość jeszcze zanim przejęło władzę obiecywało, że będzie skuteczniej zabiegać o zwrot wraku prezydenckiego tupolewa ze Smoleńska. Kadencja Sejmu z PiS u władz tymczasem kończy się, a postępu nie ma żadnego. A jak wynika z danych posła PO Krzysztofa Brejzy, Platforma starała się o ten zwrot nawet bardziej niż PiS."Rząd Platformy jedenaście razy mocniej domagał się zwrotu wraku Tu 154 od rządu PiS. 11 not dyplomatycznych za PO. Jedna nota za PiS. Twarde fakty kontra manipulacje i populistyczna gra" – napisał na Twitterze Brejza.Do wpisu dołączył odpowiedź MSZ na jego interpelację. Okazuje się, że rząd PiS ws. zwrotu wraku wysłał… jedną notę dyplomatyczną. Dla porównania za rządu PO-PSL takich not było jedenaście.Przypomnijmy, że na początku maja poseł Brejza ujawnił inny kłopotliwy dla PiS fakt ws. katastrofy smoleńskiej. Partia nie złożyła bowiem skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu samolotu – a obiecywała, że to zrobi.