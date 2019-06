Arcybiskup Ryś to cichy bohater polskiego Kościoła. W Łodzi liczba powołań aż tak nie spada

Ewangelizacja abp. Rysia może pozytywnie wpływać na spadek liczby powołań. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

kryzysie powołań mówi się już od dawna. Od niedawna jednak, aby opisać ten trend używa się słowa: drastyczny. Jak się okazuje są jednak czynniki, które mogą zmienić tę rzeczywistość. Takim, jak donosi "Gazeta Wyborcza", jest głos abp. Grzegorza Rysia w Łodzi.Święcenia z rąk abp. Rysia w tym roku przyjęło dziewięciu nowych księży. W Łodzi, choć także odnotowany, spadek powołań nie jest aż tak zauważalny, bo sześć lat temu naukę w seminarium rozpoczęło 13 mężczyzn. Jaki jest tego powód? "Gazeta Wyborcza" pisze o "Efekcie abpa Rysia".– Wiele zależy od diecezji. Wydaje mi się, że duch ewangelizacyjny, jaki wnosi arcybiskup Grzegorz Ryś, powoduje, że klerycy umacniają swoje powołania. Arcybiskup Ryś jest w Łodzi prawie dwa lata, więc ma to już związek z liczbą powołań. Nie jest to jedyny czynnik, ale ważny – wyjaśnia w rozmowie z gazetą ks. Alfred Wierzbicki, teolog, etyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.– Jeśli w całej Polsce spada liczba powołań , a w Łodzi zawsze było ich mało, to też ten spadek jest mniejszy (...) Taki poziom utrzymuje się od kilku lat, co roku posługę kapłańską zaczyna od 7 do 10 mężczyzn – mówi o pewnej tendencji ks. dr Sławomir Sosnowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.Liczby mówią same za siebie. Jak czytamy w artykule jeszcze kilka lat temu można było mówić o dwucyfrowej liczbie nowo wyświęconych kapłanów. Dziś w każdym z regionów Polski jest ich zazwyczaj mniej niż 10. Ma to także związek z niżem demograficznym, ale nie tylko.– Proces zaczął się kilkanaście lat temu. Ta tendencja chyba jest już nie do zatrzymania. Wpływa na to laicyzacja społeczeństwa, ale też brak atrakcyjnej wizji kapłaństwa, która mogłaby zainteresować młodych ludzi – podkreśla ks. Wierzbicki.Decyzją abp. Rysia w archidiecezji łódzkiej służyć będą diakoni stali. Mężczyźni ci mogą być żonaci, ale mimo tego udzielać udzielać chrztów, komunii, ślubów i wygłaszać kazania. Muszą jednak mieć teologiczne i liturgiczne przygotowanie.W Archidiecezji Warszawskiej w maju wyświęcono 19 nowych księży, w krakowskiej ta liczba to 14. Natomiast w Szczecinie pojawiło się tylko 3 nowych kapłanów.Źródło: "Gazeta Wyborcza"