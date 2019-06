Już ją widzieli na miejscu Dudy, a tu taki sondaż. Szydło na razie o prezydenturze może tylko pomarzyć

Beata Szydło na razie nie ma co marzyć o fotelu prezydenckiego – tak wynika z sondażu. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

ynik Beaty Szydło w wyborach do europarlamentu musi robić wrażenie, ale okazuje się, że niekoniecznie przekłada się to na ewentualny start w wyborach prezydenckich. Z nowego sondażu dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wynika, że Beata Szydło ma mniejsze poparcie w tej kwestii nawet niż Robert Biedroń. A przed nią są jeszcze Andrzej Duda i Donald Tusk.Plotki o tym, że Szydło byłaby idealną kandydatką na prezydenta, rozchodziły się od momentu ogłoszenia wyników w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sama Szydło trzymała się od tego jednak z daleka. – Nie będę ubiegać się w przyszłym roku o urząd prezydenta, dementuję spekulacje na ten temat. Zaangażuję się mocno w kampanię prezydenta Andrzeja Dudy – mówiła sama w ostatni piątek I może lepiej dla niej – z nowego sondażu na panelu Ariadna wynika, że na Szydło mało kto chciałby oddać głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich – dokładnie 7 proc. respondentów.Lepiej wypadł urzędujący prezydent – Andrzej Duda zyskał poparcie 35 proc. ankietowanych. Donalda Tuska poparł co czwarty, a lepiej od Szydło o jeden punkt procentowy wypadł jeszcze Robert Biedroń.Przypomnijmy, że Beata Szydło w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła ponad pół miliona głosów. W naTemat nasza reporterka Katarzyna Zuchowicz wyjaśniała, skąd bierze się jej fenomen źródło: Wirtualna Polska