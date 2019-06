Piłkarz wziął drugi ślub, tym razem w Polsce. • Fot. Instagram / Maciej Rybus

aciej Rybus w marcu zeszłego roku wziął ślub z Osetyjką Laną Baimatową. Okazuje się, że to nie był ten "jeden jedyny raz w życiu". PIłkarz ponownie stanął przed ołtarzem, by przysięgać miłość i wierność do grobowej deski, ale tym razem w Polsce. Oburzonych uspokajamy – panna młoda była ta sama.Dla wielu osób ślub to taka piękna uroczystość, że aż żal, że nie bierze się go co roku. Chociaż zaraz... Maciej Rybus właśnie to zrobił. Pierwszy ślub odbył się w marcu zeszłego roku w Rosji, gdzie pobrał się z Laną Baimatową, piękną czarnowłosą Osetyjką. Teraz okazuje się, że drugi ślub Rybus wziął 1 czerwca w Łowiczu. Zdjęcia z tej uroczystości trafiły do sieci.To jednak nie oznacza, że w życiu piłkarza zaszły jakieś dramatyczne zmiany. Obok niego przed ołtarzem znów stała Lana. Choć sama uroczystość miała raczej skromny charakter, to już po zmroku odbył się pokaz fajerwerków na cześć panny młodej i... młodej matki. Rybus i jego żona w październiku doczekali się syna, któremu nadali imię Robert.