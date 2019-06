"Ona w ogóle nie ma emocji". Janda wyjaśniła, skąd wyborczy sukces Beaty Szydło

Zdaniem Krystyny Jandy Beata Szydło ma nerwy z żelaza i sposób mówienia, który robi wrażenie na Polakach. • Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

erwy z żelaza i taki sposób mówienia, który przyciąga uwagę – oto zdaniem aktorki Krystyny Jandy źródło sukcesu wyborczego Beaty Szydło. Była premier w wyborach do europarlamentu dostała ponad pół miliona głosów.PiS wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego, ale największym zwycięzcą jest była premier Beata Szydło. Dostała około 525 tysięcy głosów i śmiało można powiedzieć, że stała się piątą siłą polityczną w kraju, bo jako kandydatka zdobyła więcej głosów niż wszyscy kandydaci Kukiz'15 razem wzięci. Krystyna Janda jest przekonana, że wie, co stoi za tym sukcesem byłej premier.– Ja, jako aktorka, obserwuję jak Beata Szydło mówi i dlaczego ona robi wrażenie jak mówi. Bo ona ścisza zawsze na końcu zdania, jakby jej nie zależało. I robi kropki – powiedziała aktorka podczas debaty "Kobiety dają nam wolność". – Robi ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta. I to jest tak, jakby ktoś miał absolutną pewność – tłumaczy aktorka. Zdaniem Jandy taki sposób mówienia przez Szydło nie jest efektem pracy ze specjalistami od retoryki. – Myślę, że taka się urodziła – doprecyzowała aktorka.Ale to nie wszystko. Zdaniem Jandy Szydło ma nerwy z żelaza. – Pani Szydło w ogóle nie ma emocji, nie istnieją emocje u pani Szydło . My w ogóle jesteśmy bezradne wobec takich kobiet, jak pani Szydło – dodała Krystyna Janda.