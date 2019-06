W TVP obowiązuje kuriozalna "doktryna 9 sekund". W ten sposób przeciwnicy premiera biją w Morawieckiego

W ostatnich dniach Mateusz Morawiecki rzadko gości na antenie TVP. Okazuje się, że to nie jest przypadek. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

J

acek Kurski wprowadził "doktrynę 9 sekund" w stosunku do premiera Mateusza Morawieckiego. Oznacza to, że szef rządu w jednym wydaniu "Wiadomości" nie może być pokazywany dłużej niż 9 sekund. Oficjalnie chodzi o to, żeby poprawić wyniki PiS. Ale jest też inne wytłumaczenie tego zjawiska.Z analiz przeprowadzonych przez portal Onet wynika, że w ostatnich tygodniach w publicznej telewizji promowany był bardzo Jarosław Kaczyński. Jednocześnie bardzo rzadko i zaledwie przez kilka sekund można było zobaczyć na ekranie telewizorów Mateusza Morawieckiego . Nawet Beata Szydło częściej pojawiała się na antenie. Okazuje się, że to nie przypadek.To Jacek Kurski ustanowił "doktrynę 9 sekund" – tylko tyle czasu można było pokazywać Morawieckiego w jednym wydaniu "Wiadomości". Premiera wycinano też w "Panoramie" i "Teleexpressie". Podobno Jacek Kurski ma przekonywać Jarosława Kaczyńskiego, że marginalizacja Morawieckiego w TVP poprawiła wynik wyborczy PiS Po części może to być prawda, zważywszy na to, że na kilka dni przed wyborami wybuchła afera z gruntami, które od Kościoła kupił Mateusz Morawiecki. Nieoficjalnie mówi się jednak o tym, że Kurski włączył się do zakulisowych działań zmierzających do odsunięcia Morawieckiego od władzy.Warto przy tym przypomnieć, że jeszcze niedawno Morawiecki był gwiazdą mediów publicznych i kiedy by się nie włączyło TVP Info czy "Wiadomości", premier był widoczny na antenie. Złośliwi żartowali, że wyskakiwał nawet z lodówki.źródło: Onet.pl