Brejza pogrąża rząd PiS ws. zwrotu wraku tupolewa. Ujawnił kuriozalną odpowiedź z KPRM

Krzysztof Brejza nie odpuszcza rządowi ws. zwrotu wraku tupolewa. Poseł PO ujawnił nowe zaskakujące fakty.

rzysztof Brejza nie odpuszcza rządzącym tematu zwrotu wraku tupolewa. Poseł PO tym razem ujawnił adresowaną do niego odpowiedź z KPRM w tej sprawie. Wynika z niej, że kancelaria nie interesuje się kwestią szczątków prezydenckiego samolotu.Tą sprawą Krzysztof Brejza zajmuje się już od dłuższego czasu. Niedawno polityk ujawnił, że rząd PiS ws. zwrotu wraku wysłał… jedną notę dyplomatyczną . Dla porównania za rządu PO-PSL takich not było jedenaście.Teraz Brejza podał kilka innych, zaskakujących faktów. "KPRM twierdzi, że to nie PMM wstrzymuje skargę do Trybunału w Hadze. KPRM nie ma zielonego pojęcia dlaczego skarga nie została od 2 lat złożona (mimo, że jest gotowa!)" – napisał polityk na Twitterze.Ponadto poseł pokazał kuriozalną odpowiedź, którą dostał z MSZ. Wynika z niej, że "skarga nie została złożona, dlatego nie można stwierdzić, że jej przygotowanie zostało definitywnie zakończone".Fakt, że PiS nie złożyło zapowiadanej skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze , Brejza ujawnił na początku maja. Było to o tyle zaskakujące, że przecież partia Jarosława Kaczyńskiego jeszcze przed przejęciem władzy obiecywała, że będzie skuteczniej zabiegać o zwrot wraku prezydenckiego tupolewa.