Rozenek pozdrawia fanów w nagraniu ze szpitala. "Cześć, pracuję nad kolejnym odcinkiem!"

Jacek Rozenek czuje się coraz lepiej • Fot. Adrianna Biedrzyńska / Instagram

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o świetna wiadomość dla widzów "Barw szczęścia" i fanów Jacka Rozenka. Aktorka Adrianna Biedrzyńska odwiedziła aktora w szpitalu i nagrała jego pozdrowienia. Rozenek, który przeżył udar mózgu, czuje się coraz lepiej i błyskawicznie wraca do sił.Ostatnie dni były stresujące dla fanów Jacka Rozenka . 50-letni aktor, znany m.in. z "Bar szczęścia" i gier "Wiedźmin", przeżył bowiem poważny udar mózgu . Był on na tyle rozległy, że aktor miał sparaliżowaną prawą stronę ciała. Rozenek od ponad dwóch tygodni przebywa w szpitalu, ale na szczęście jego stan się poprawia . Aktor powoli zaczyna mówić, a teraz czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja.Najnowsze wideo, które zamieściła aktorka Adrianna Biedrzyńska ze szpitala, udowadnia jednak, że Rozenek czuje się coraz lepiej. Na nagraniu aktor siedzi przy stole i czyta scenariusz nowych odcinków "Barw szczęścia". Zwraca się też bezpośrednio do fanów. – Cześć! Pracuję nad kolejnym odcinkiem. Dziękuję za wsparcie – mówi z lekkim trudem, ale coraz lepiej. Aktor serdecznie uśmiecha się też do kamery.Nagranie bardzo ucieszyło sympatyków serialu TVP. "Już jest dobrze, a będzie lepiej", "Trzymamy kciuki", "Wszystkiego najlepszego" – piszą internauci. My również przyłączamy się do życzeń.